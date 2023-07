Campolungo, iniziati i lavori per il rifugio sui Sibillini Da decenni aspettava interventi

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il recupero del ‘Rifugio Amandola’, sito nell’area montana di Campolungo, un progetto molto importante per il rilancio turistico di tutta la zona. Attraverso un finanziamento del Pnrr per un valore complessivo di 750.000 euro è stato predisposto un progetto che diviso in due sezioni prevede di riqualificare una delle zone più frequentate da famiglie e turisti che ogni anno scelgono i Sibillini per le loro vacanze e tempo libero. "Il progetto prevede la ristrutturazione complessiva del vecchio rifugio Amandola – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – una struttura che nei decenni non aveva mai subito interventi, che presentava i segni dell’usura del tempo e degli agenti atmosferici, il tutto prevede il miglioramento strutturale con nuovi impianti tecnologici: riscaldamento, illuminazione infissi, ma soprattutto anche una rivisitazione degli spazi per consentire ai turisti di fruire più agevolmente dei servizi utili. Nello stesso progetto è previsto anche un secondo filone di intervento che riguarda la realizzazione di una struttura rimovibile che ospiterà una serie di attività rivolte ai bambini e alle famiglie: laboratorio sensoriale, parco avventura ed altri ancora da vivere in una zona dal grane pregio paesaggistico". I lavori hanno un preciso obiettivo, quello di rendere l’area di Campolungo, una zona da sempre rivolta ad un turismo di qualità rivolto alle famiglie, ancora migliore e fruibile proprio per agevolare la presenza di flussi turistici che creando indotto per il territorio.

a.c.