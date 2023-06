Campus disabili all’Holiday: un successo

È stata un’apertura di stagione diversa dal solito per l’Holiday Family Village che, insieme ai primi turisti italiani e stranieri, ha potuto ospitare oltre 100 ragazzi diversamente, grazie alla scelta del Rotary regionale Distretto 2090 di allestire qui il campus per disabili che organizza ogni estate da 16 anni a questa parte. I 112 disabili, ciascun con un accompagnatore al seguito, assistiti da decine di volontari dei Club Rotary di tutta la regione, hanno trascorso una settimana tra mare, piscina, giochi, animazioni, pet therapy, barca a vela, feste, serate musicali e tanti altri momenti di aggregazione, trovandosi a proprio agio in una struttura in cui è stata prestata attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. E dopo aver ricevuto tanto nel corso della vacanza a cinque stelle offerta loro dai Rotary del Distretto 2090, i ragazzi hanno ricambiato rendendosi protagonisti assoluti della festa di chiusura che li ha visti impegnati sul palco dell’Holly Theater in coreografie, balli, canti che hanno suscitato una grandissima emozione e coinvolgimento tra il pubblico presente. I fuochi d’artificio finali hanno suggellato e coronato il piacere di un campus che, a detta del rotariano Stefano Gobbi (principale organizzatore) "ci ha consentito di fare un grande salto di qualità. Questa struttura si è confermata molto accogliente, tutti gli ospiti sono stati soddisfatti dell’ospitalità e delle offerte che abbiamo messo in campo, ci ha meravigliato l’animazione". Una prima esperienza per la struttura en plein air che i presidenti dei club marchigiani hanno talmente apprezzato da decidere che per i prossimi due anni il campus per disabili troverà casa all’Holiday.

m. c.