Campus Its, quello elpidiense candidato ai fondi

Campus delle Marche dell’Its primo sui due progetti pervenuti nella graduatoria stilata dalla Regione, ok a farne l’unico progetto marchigiano al bando da 2 milioni del ministero dell’Istruzione. Un nuovo edificio vicino alla scuola media Marconi per laboratori, aule didattiche, biblioteca per corsi per calzatura, marketing, agroalimentare e logistica. Il progetto prevede anche la riqualificazione della vecchia sede della scuola ‘Collodi’, alla Corva, da destinare a foresteria per l’ospitalità degli studenti. "questo finanziamento che consentirebbe di realizzare un investimento ambizioso – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – e qualificare ulteriormente la realtà dei corsi Its". In prospettiva, la possibilità di ospitare un campus significherebbe per Porto Sant’Elpidio "diventare un polo della formazione di alto livello, ospitare studenti, dare nuovo impulso al mondo del lavoro, in particolare, del comparto calzaturiero. Questo è il segno tangibile di una collaborazione virtuosa tra istituti di formazione superiore e istituzioni, dal Ministero alla Regione, per costruire una scuola moderna, connessa al mondo del lavoro, improntata all’innovazione e al futuro". Un primo passo importante, ma solo il primo, considerando che il ministero finanzia la fattibilità tecnico economica del progetto. Sarà a carico dell’Its realizzare questo e il secondo campus, a Fermo dedicato a meccatronica, robotica, Ict e informatica, con laboratori e aule nella sede di piazzale Michelangelo, e ospitalità nell’ex Conceria.

m.c.