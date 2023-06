Campus nel rispetto dell’ambiente Piccoli studenti immersi nella natura

Alunni delle classi prima e seconda dell’Istituto comprensivo di Montegranaro, volontari di Anthropos, ospiti di Casa La Speranza e asinelle dell’associazione Farsi Prossimo, si sono ritrovati nella campagna di Casette d’Ete, per una settimana dedicata al progetto di Ergoterapia, di pulizia del percorso già individuato nel progetto ‘Foce’. L’attività era mirata al rispetto e alla cura dell’ambiente, nella lotta ai rifiuti abbandonati lungo l’anello che da Casa La Speranza (gestita dalla Cooperativa Amaaquilone), arriva fino alla Basilica di Santa Croce fiancheggiando il Chienti e da lì ritorna verso la comunità costeggiando l’Ete Morto. Un progetto che vede insieme i principali attori del Dipartimento per le Dipendenza Patologiche dell’Ast di Fermo; gli ospiti del centro di recupero, opportunamente formati ed attrezzati, la Impregico (gestisce la raccolta dei rifiuti per il Comune di Sant’Elpidio a Mare) e Consorzio di bonifica. Il filo conduttore dei lavori della settimana, per i bambini della primaria di Montegranaro era rappresentato dall’asino, visto come aiuto nella cura e salvaguardia dell’ambiente, e le attività si sono concentrate sui dettami degli interventi assistiti con animali (la ‘pet-therapy che, in questo caso, diventa Onoterapia) per l’avvicinamento e la conduzione degli asinelli che hanno supportato le attività di pulizia del percorso tra Ete Morto e Chienti.

Nella giornata conclusiva, dopo la consueta passeggiata dalla comunità di recupero fino alla Basilica (gentilmente messa a disposizione dalle famiglie Berdini), la fotografa naturalista dell’Afni, Nilva Pasqualini, ha incantato bambini e genitori con le splendide foto di bellissimi esemplari della fauna fluviale scattate lungo i fiumi delle Marche. Soddisfazione per il buon esito del campus è stata espressa dall’assessore all’ambiente, Paolo Maurizi, dalla dirigente scolastica Laura Cudini che hanno ringraziato le insegnanti Sara Papili e Daniela Nardi e i volontari, premiando i ‘piccoli custodi’ dell’ambiente che, interagendo con le asinelle, si sono appassionati alla cura degli animali e alla salvaguardia dell’ambiente.

m.c.