Campus vacanze per 100 disabili grazie al Rotary

Il tempo di arrivare all’Holiday Family Village, inaugurare il 16° Campus per disabili del Distretto Rotary 2090 che ha preso il via domenica, e per i 112 diversamente abili (di varie età e disabilità, ognuno con un accompagnatore al seguito) è iniziata una splendida vacanza che terminerà sabato. Questi ragazzi hanno subito approfittato delle piscine, della spiaggia, pronti a partecipare alle innumerevoli attività che il Rotary ha previsto per loro, dalla pet therapy con l’associazione ‘Il mio Labrador’ (che ha anche barboncini) alla nave a vela attrezzata per disabili su cui potranno navigare in mezzo al mare. Per tutto il tempo, avranno come angeli custodi decine di volontari rotariani, quattro volontari e un’infermiera della Croce Rossa Italiana. "Una settimana di vacanza che regaliamo (nel senso letterale del termine, ndr) a questi ragazzi, per concedere a loro un po’ di relax, per trascorrere del tempo insieme, sviluppando un rapporto che va oltre il Campus. Frequentare la disabilità è un bene, ci abitua alla realtà della sofferenza che può essere riempita solo con la solidarietà. E donando, si riceve molto".

Sono i concetti espressi da Paolo Signore, Governatore del Distretto Rotary 2090, dal rotariano senatore Guido Castelli, da Anna Menghi (consigliere regionale) presenti all’apertura del Campus, alla messa officiata da don Vinicio Albanesi e alla benedizione del nuovo camper sanitario, un ambulatorio mobile attrezzato destinato ai progetti di prevenzione del Rotary. "Stiamo preparando questo campus da tre anni, insieme a Stefano Gobbi e allo staff dei Club – afferma il direttore dell’Holiday, Daniele Gatti (presidente Villaggi Marche) –, ci siamo messi in gioco e speriamo che sia uno soggiorno speciale per gli ospiti".

I vacanzieri disabili sono stati selezionati dai 29 club delle Marche e nell’anno (dopo il Covid) della ripresa di un’attività che è il fiore all’occhiello del Distretto 2090, le iscrizioni sono state una ventina più del previsto. "L’Holiday ci è sembrata una struttura idonea a dare il giusto risalto e le giuste opportunità di divertimento. Si sono messi a disposizione, comprendendo le problematiche e le esigenze dei ragazzi", aggiunge Gobbi. Inevitabile per Castelli, Commissario per la ricostruzione, ricordare "la sofferenza e la tristezza di quando nel 2016-2017 all’Holiday c’erano centinaia di terremotati. Ora, è commovente vederci il Campus del Rotary per regalare giorni di serenità a questi ragazzi".

Marisa Colibazzi