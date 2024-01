Cancro al seno, la lotta della Lilt

Prosegue l’attività della Lilt provinciale che il 3 febbraio farà tappa anche a Sant’Elpidio a Mare, nella sede della Croce Azzurra, per una giornata di prevenzione del tumore del seno promossa col patrocinio del Comune. Le visite senologiche gratuite (dalle 8,30 alle 12,30) saranno riservate, in questa prima occasione, solo alle donne che prestano volontariamente la propria opera nella Pubblica Assistenza e saranno eseguite dalla dottoressa Sabina Vacirca, chirurga del ‘Murri’. "La giornata sancirà l’inizio di una collaborazione tra la Lilt provincia di Fermo e Sant’Elpidio a Mare che ospiterà anche altri incontri dedicati alla prevenzione" spiega Federico Costantini, coordinatore organizzativo della Lega Italiana per la Lotta al Tumore, che ringrazia per la sensibilità dimostrata, il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore ai servizi sociali, Roberto Greci, nonché il direttivo della Croce Azzurra che ha messo a disposizione la sede.