Contro il cancro ai testicoli: screening e casi a rischio

Fermo, 29 maggio 2024 – È una parola preziosa prevenzione, dentro c’è la salute delle persone, le speranze, il futuro e una sanità che arriva prima sui problemi. È questo il filo conduttore dell’azione della Lilt di Fermo, è arrivato il tempo per fare un primo bilancio di una campagna di sensibilizzazione innovativa e quanto mai efficace, quella dedicata alla prevenzione del tumore ai testicoli e delle patologie urogenitali maschili. Federico Costantini, anima della Lilt del territorio, spiega che tutto è cominciato con novembre, mese azzurro: “Abbiamo subito acquistato un ecografo per essere autosufficienti, prima di coinvolgere gli urologi Giacomo Tucci e Giuseppe Gismondi, con l’oncologo Luigi Acito”.

“Abbiamo raggiunto un gran numero di ragazzi – spiega ancora lo specialista – grazie al coinvolgimento di scuole e società sportive, ci siamo rivolti alla fascia di età tra i 18 e i 35 anni ma crediamo si possa partire anche dai sedicenni”. Il risultato di otto giornate dedicate alle visite porta a 198 ecografie, 80 delle quali hanno evidenziato dei problemi, più o meno seri: “Problemi che se riscontrati più tardi avrebbero portato a significative conseguenze, tra le quali l’infertilità, spiega l’urologo Tucci, a questo punto abbiamo inviato i ragazzi che hanno la necessità di approfondire verso la sanità pubblica, qualcuno dovrà anche fare un intervento con ottime possibilità di guarire”.

Costantini spiega che anche le aziende sanitarie locali devono essere pronte a raccogliere la sfida: “E’ necessario che ci diano la disponibilità per le visite di approfondimento e per gli esami che sono necessari ai ragazzi che abbiamo coinvolto perché altrimenti il tempo guadagnato con la diagnosi precoce va in fumo”.

Poi, il nodo reale su cui poi possono poi svilupparsi patologie importanti: “La prevenzione maschile è oggi ancora sconosciuta, non ci si pone il problema eppure il 15 per cento di infertilità di coppia arriva da situazioni non diagnosticate degli uomini. È prima di tutto un fatto culturale che in questi nostri percorsi coinvolge anche le famiglie e crea attenzione”.

L’urologo sottolinea che è arrivato nel suo studio un ventenne con un tumore ormai avanzato e la situazione è critica, è importante che anche i maschi imparino a osservare eventuali segnali, il sindaco Calcinaro porta la riconoscenza del territorio: “Ci tenevo a ringraziarvi personalmente per un grande lavoro fatto, nelle scuole e nelle società calcistiche, per aver parlato di prevenzione che diventa un passa parola”.

Le società sportive sono state coinvolte dall’assessore Alberto Maria Scarfini: “Il cuore di questa progettualità è quello di dire ai nostri ragazzi quanto è importante la vita, la cura, la prevenzione. Continueremo sul mondo femminile delle società sportive, per dare una globalità ad una progettualità che spero riguardi tutto un territorio”. Intanto Costantini punta alle 500 ecografie per i ragazzi, da qui a fine anno, che vuol dire vite salvate e un futuro sano da progettare.