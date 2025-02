Candellori out per due mesi. Samb, Orsini suona la carica

"Il nostro desiderio è quello di tornare alla vittoria e contro il Castelfidardo cercheremo di fare il nostro dovere per raggiungere questo obiettivo". Le parole del giovane portiere Tommaso Orsini ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb testimoniano l’aria che si respira in casa Samb. C’è tanta voglia di rivalsa, nonostante gli infortuni, dopo i due pareggi consecutivi con Fossombrone e Roma City. "Il girone di ritorno -Orsini continua così la sua analisi- è un altro campionato. Si affrontano squadre che hanno obiettivi importanti come play off e salvezza e quindi aumentano le difficoltà perché nessuno ci sta a perdere. Da parte nostra non abbiamo accusato alcun calo di tensione nelle ultime due partite. Non abbiamo tirato il freno a mano, anzi abbiamo tanta voglia di fare meglio. Rispettiamo tutti i nostri avversari a partire da Teramo e L’Aquila ma solo la Samb può perdere il campionato. Ogni gara sarà una finale. Non possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo finché non ci sarà l’aritmetica". Orsini sta disputando un gran bel campionato alla sua prima esperienza in Serie D e in una piazza difficile per un portiere come quella di San Benedetto del Tronto. "Domenica scorsa -dice il classe 2006- sono stato decisivo con un intervento allo scadere. Ma questo è il mio lavoro. Il mio compito è di salvare la Samb quando sono chiamato in causa ma ringrazio i miei compagni di squadra che mi mettono in condizione di fare bene. Io devo solo farmi trovare pronto. Non ho un portiere di riferimento. Da piccolo mi piaceva David De Gea, ma crescendo ho capito che nessuno è perfetto. Non lo era Buffon, non lo è Donnarumma. Ho imparato molto lo scorso anno da Matteo Bucosse ed oggi da Semprini. Da quest’ultimo prenderei la rapidità". Orsini ha prolungato il contratto con la Samb fino al 2027. Il club rossoblù crede molto in lui. "Mi ha fatto enormemente piacere -sentenzia l’estremo difensore rossoblù che parla- sinceramente non me l’aspettavo ma vado avanti per la mia strada". Su Orsini ha messo gli occhi il Bologna. Brutte notizie per quanto riguarda Kevin Candellori. La visita specialistica cui il centrocampista rossoblù è stato sottoposto, ha evidenziato un’importante lesione al retto femorale. Sarà out per 45-50 giorni. Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Infine si va verso il divieto di trasferta per i tifosi della Samb per il match del 23 febbraio ad Avezzano.

Benedetto Marinangeli