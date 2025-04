Candidati consiglieri, un po’ di nomi

Si vedrà il 25 e 26 aprile quanti saranno effettivamente i candidati alla carica di consigliere comunale presenti nelle venti liste (con un minimo di 12 e un massimo di 16 nomi) che saranno presentate a supporto delle 4 coalizioni dei candidati sindaci (in ordine alfabetico) Gionata Calcinari (7 liste), Rossano Orsili (8), Enrico Piermartiri (2) e Mirco Romanelli (dovrebbero essere 3 ma non ci sono conferme). Ma è curioso spulciare i nomi che già sono trapelati, per rendersi conto, innanzitutto che, eccezion fatta per l’ex sindaco Alessi Pignotti che ha già detto di voler restare fuori, praticamente tutti i componenti dell’esecutivo della sua ex amministrazione hanno accettato di rimettersi in gioco e si sono ‘accasati’ in ordine sparso. Insieme a Gionata Calcinari ci sono gli ex assessori Paolo Maurizi, Claudia Bracalente, Michela Romagnoli e dovrebbe essere della partita anche Stefano Pezzola. Nello stesso schieramento, ritroviamo anche due dei tre consiglieri di maggioranza che hanno firmato dal notaio per far cadere l’amministrazione: Francesco Tofoni e Maria Mariani. Con Orsili, ritroviamo Roberto Greci, dovrebbe esserci anche Matteo Verdecchia (con Partecipazione Democratica, lista creata con l’ex sindaco Alessio Terrenzi che non dovrebbe ripresentarsi), cui si aggiungono diversi ex consiglieri dell’ex maggioranza e qualcuno dell’ex minoranza di area Pd. Non ci sarà Norberto Clementi, si vedrà se sarà della partita Paola Grottesi. I rumors danno il terzo degli ex consiglieri di maggioranza che hanno fatto cadere Pignotti, ovvero Marco Maria Lucidi, nella coalizione di Mirco Romanelli. Al momento, l’unico candidato sindaco che non ha candidati ‘pescati’ nella precedente amministrazione è Piermartiri. Intanto, Orsili prosegue la campagna d’ascolto: oggi è alle 19, al bar ‘La Sosta’ (Luce) e in serata (ore 21,30) al Bar La Pergola (Cretarola); domani sera al Bar Lola (quartiere Angeli). Calcinari debutta il 3 aprile nella sala parrocchiale Giovanni Paolo II, alle ore 21,30, e l’8 aprile è nella sala parrocchiale di Casette, il 9 nella sala pubblica di Cretarola e il 10 in quella della Luce.

m.c.