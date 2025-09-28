Cane precipita in un burrone. I vigili del fuoco lo salvano

Interventi sempre provvidenziali, quelli messi in atto dai vigili del fuoco. Ieri intorno alle 10 infatti sono stati chiamati a Smerillo, dove un cane di media taglia (un segugio femmina, di un anno) era precipitato in un burrone di 15 metri. All’allarme lanciato dal proprietario del cane, è seguito il tempestivo sopralluogo dei pompieri che, dopo la valutazione del contesto necessaria alla riuscita del recupero, sono entrati in azione. Dal momento in cui calarsi nel burrone, avrebbe comportato rischi per l’animale, i vigili del fuoco hanno proceduto passando dal basso risalendo in altezza. Dopo circa un’ora e mezza, il cane è stato recuperato sano e salvo, ed è stato consegnato all’affetto del suo padrone, sentitamente grato ai vigili del fuoco. Il soccorso effettuato a Smerillo, è seguito ad altri due interventi effettuati dai pompieri, rispettivamente in un’abitazione privata in frazione Bivio Cascinare a Sant’Elpidio a Mare e in una palazzina a Torre San Patrizio. Nel primo caso i pompieri sono stati chiamati per domare le fiamme di un incendio scaturito dalla cabina elettrica, provocato (con ogni probabilità) da un sovraccarico. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ha contenuto la propagazione delle fiamme che non hanno invaso la vegetazione circostante. Operazione simile a Torre San Patrizio, dove un palazzo situato in periferia, è stato interessato da una fuga di gas. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ha limitato i possibili danni e disagi.

Paola Pieragostini