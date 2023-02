Cani dissequestrati a Tre Archi, ordinanza del Comune

Era stato fermato durante il maxiblitz della scorsa settimana a Lido Tre Archi dopo che in casa erano stati trovati quantitativi di hashish e cocaina. Durante la perquisizione aveva anche aizzato i cani contro i poliziotti e un agente era stato morso alla mano. Per questo motivo un tunisino di 20 anni, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani, è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo. Il giovane ha patteggiato una pena di otto mesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, in quanto provocate con l’ausilio dei cani. Al termine dell’udienza il giudice ha disposto il dissequestro degli animali in quanto di proprietà di altre persone e regolarmente registrati con il microchip. I due cani però non sono stati rimessi in libertà in quanto, con un’ordinanza, il sindaco di Fermo ha disposto che venissero trasportati in un canile per un percorso di riabilitazione che riduca la loro pericolosità.

Inoltre, gli animali non potranno fare rientro a casa fin quando i proprietari non dimostreranno di averli regolarmente assicurati per un premio minimo di un milione di euro. Non sono stati dissequestrati invece gli altri sette esemplari, di cui sei cuccioli, in quanto risultano senza proprietari. I cani si trovano attualmente in un canile. L’operazione era scattata venerdì scorso quando 150 uomini tra carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili del fuoco e poliziotti della municipale, avevano rastrellato Lido Tre Archi. Le forze dell’ordine avevano fatto irruzione in otto appartamenti dove alloggiavano persone dedite allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Erano stati sequestrati anche nove cani, tra cui sei cuccioli. Nel corso dell’operazione era stato perquisito anche l’appartamento occupato dal 20enne tunisino che, per evitare i controlli, aveva lanciato i cani contro i poliziotti.

fab. cast.