Cani e gatti protagonisti ’Adotta...mi’, sul lungomare. L’evento dei quattrozampe

Amici a quattro zampe protagonisti oggi pomeriggio dalle ore 16 a Lido di Fermo sul Lungomare Fermano della seconda edizione di "Adotta…mi" con la presentazione di cani dei canili e gatti in cerca di adozione. Lo scopo dell’iniziativa, che vede insieme Comune di Fermo e l’associazione Le Tate Junior, presieduta da Maria Rosa Berdini, è quello di promuovere e agevolare le adozioni a favore dei tanti cani e gatti che si trovano nelle strutture di recupero e spesso vivono situazioni difficili e di grande sofferenza.

Fermo può contare su diverse realtà che si occupano con amore e attenzione di piccoli trovatelli e si spendono senza sosta per trovare loro una casa e una famiglia. "Dopo il successo dello scorso anno, torna questa iniziativa che con la prima edizione ha concretizzato la nostra idea di aumentare la sensibilità e le attenzioni verso animali che chiedono affetto" ha detto l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi.

"Da sempre – ha continuato – portiamo avanti progetti e azioni di tutela degli animali che sono un segno di civiltà, ma l’iniziativa di domenica sarà un incontro speciale fra i cani dei canili ed i gatti, quelli cioè che cercano di essere adottati e sono in cerca di una casa". Per il vice sindaco Mauro Torresi è "un evento con sui si vuole sensibilizzare sull’adozione di animali d’affezione che vede la collaborazione di tante associazioni per una grande festa a Lido di Fermo che diventerà per un pomeriggio il luogo d’incontro fra animali in cerca di una nuova vita e chi li ha a cuore".

"Sarà un pomeriggio – dice ancora il vicesindaco – di sensibilizzazione nella lotta contro l’abbandono degli animali e sul loro ruolo anche a livello sociale e medico". In programma anche una sfilata canina alla quale chiunque può partecipare portando il proprio fido amico. Saranno presenti le associazioni che operano a tutela degli animali di affezione: "Uniti per la coda", La Cineraria, Petceutica, Pegasus, Chiara Santarelli, Zampe e code felici, Amici Gioia e Romeo, Leidaa, Angeli a 4 zampe, A-mici a 4 zampe, Amici di Fido, Una cuccia per tutti, Enpa, 4 zampe in Piazza. E sempre a Lido di Fermo, sul lungomare Fermano, dalle ore 9 il mercatino Arte e Sapori con artigianato e prodotti tipici.