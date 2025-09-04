Tre cani di grossa taglia lasciati sempre liberi

Fermo, 4 settembre 2025 – La zona tra San Francesco e via Zeppilli e fino alla bretella di Santa Caterina è molto amata da chi possiede un cane, per le passeggiate che, si spera, siano in serenità. Da qualche tempo quella zona è diventata molto pericolosa per chi passa, visto che spesso circolano, incustoditi, tre cani di grossa taglia.

Pare che chi vive nella zona sappia a chi appartengono, gli animali sono stati spesso protagonisti di aggressioni nei confronti degli altri cani. Fino a tre giorni fa, quando i tre mastini si sono scagliati contro un bassotto, compagno di vita di una donna che nel tentativo di difenderlo è caduta e si è ferita. Il cagnolino ha riportato profonde ferite, lotta ora tra la vita e la morte in una clinica veterinaria, per la signora le spese sono importanti, nella speranza di salvargli la vita.

I residenti e gli animalisti sono agguerriti, sui social si moltiplicano gli appelli: “Un cittadino molto conosciuto, lascia tre cani di grossa taglia liberi di circolare senza guinzaglio e senza museruola, mettendo in serio pericolo la sicurezza di persone e animali. Non è la prima volta che accadono aggressioni. Questi episodi non possono più essere tollerati. I proprietari di cani hanno il dovere di rispettare le regole per proteggere i propri animali e gli altri. Lasciare dei mastini incustoditi, significa mettere a rischio la vita di cani più piccoli e delle persone stesse. Ci auguriamo che le autorità competenti, a partire dai carabinieri, intervengano con multe e divieti”.