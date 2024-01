Canigola decisa:: "Devono esserci" un inizio e una fine

Moira Canigola è sindaco uscente al secondo mandato del Comune di Monte Urano. I dieci anni nel ruolo da sindaco sono seguiti a dieci da vicesindaco e sono stati sovrapposti al ruolo di un mandato quinquennale da presidente della provincia di Fermo. L’eventuale legge aprirebbe alla sua terza candidatura. "E’ giusto trovare la quadra sulla legge che governa la consequenzialità dei mandati elettorali (perché il parlamentare non ha limiti ed il sindaco si?) così come credo sia giusto che le singole scelte delle ricandidature siano imputabili alla propria coscienza. Oltre la legge c’è la volontà degli elettori che si esprimono due volte: la prima quando desiderano una ricandidatura, la seconda quando vanno al voto. Come amministratore – prosegue il sindaco – sono consapevole della differenza tra il mio stile di pensiero e quello di un giovane nell’approccio alle esigenze sociali, perché le cose cambiano ed è difficile essere sempre in sintonia con i bisogni della comunità. Credo che non si possa essere sindaci o amministratori all’infinito, così come credo nell’alternanza del ruolo di sindaco, che sia partitica o all’interno della stessa coalizione. Non credo invece che una persona possa reggere a tanti mandati consecutivi per questioni di vita personale. Fare il sindaco è un’esperienza bellissima ma come tale, ha un inizio e una fine".

p.p.