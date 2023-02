Canta e balla tutto il teatro con la voce di Baglioni

Si commuovono i ragazzi degli anni ’70 e ’80 ma anche i giovani oggi finiscono per emozionarsi. Si canta a squarciagola e si torna, per una sera, tutti innamorati della vita e dell’amore al concerto di Claudio Baglioni, monumento indiscusso della musica italiana. Va avanti per oltre tre e mezza Baglioni sul palco del teatro dell’Aquila, racconta e commenta le sue canzoni e poi si concede con generosità e maestria, forte di una corriera lunghissima e ricca di storie. È il secondo anno consecutivo che fa tappa nel nostro teatro il cantautore romano e ogni volta è un prevedibile sold out, ogni volta Baglioni si dimostra pieno di energia e con la voglia di intrattenere il pubblico con la sua musica. Dodici Note Solo Bis è il nome di questa nuova avventura che lo vede coinvolto tra grandi successi del suo repertorio e qualche nuova sperimentazione. Ad ogni brando è stato facile riconoscere le parole e le melodie che hanno conquistato intere generazioni e che il cantautore ha deciso di riproporre sul palco per questa tappa del tour 2023.