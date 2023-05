Cantiamo i diritti Spopola ’Unopari’

Nasce fra i banchi di scuola e conquista la terza edizione del concorso nazionale ‘Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del mondo’, promosso dal Centro Chiara Lubich e dal New Humanity: parliamo di ‘Unopari’, la canzone scritta dell’alunno Ludovico Candidori, classe 4ª A Amministrazione Finanza e Marketing dell’Itet Carducci-Galilei di Fermo. Il lavoro, di cui l’alunno fermano è autore del testo, è già su tutte le piattaforme digitali e rientra nel progetto di educazione civica e religione che aveva come tema quello della parità di genere. L’entusiasmo del giovane studente ed il sostegno del professore di religione, Giuseppe Lupoli ha fatto sì che la canzone venisse scelta come vincitrice fra le circa 100 presentate in Italia. La voce di Lupoli è nel brano, anche per abbattere le rigidità di ruolo e dare merito a chi ha sostenuto i sogni dei ragazzi. L’intento degli organizzatori è quello di porre l’attenzione della parità di genere sull’Agenda 2030, per uno sviluppo sostenibile, dove la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Tanta la soddisfazione del giovane vincitore, in arte ‘Candi’, che ringrazia anche chi ha partecipato al progetto, Matteo Fragoletti e Francesco Ortenzi per la base musicale, Stefano Vittori, ex alunno dell’itet, per la copertina della canzone. Grande il supporto della dirigente della scuola, forte e deciso il messaggio della canzone: la voce dei giovani può levarsi alta in questa lotta per la parità di genere, può moltiplicarsi fino ad arrivare in ogni angolo del mondo anche laddove i "dispari" vorrebbero prevalere sui "pari", e allora, come canta il ritornello, ‘balla balla, urla che siamo pari non pensarci due volte’.