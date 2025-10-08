‘Cantico della Montagna’. Piace il festival in modalità diffusa

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra i comuni di Smerillo, Montefalcone Appennino e Montefortino. Il programma rientrava all’interno del Festival ‘Marche Storie’ con la Direzione artistica dell’attore e doppiatore Luca Violini e del musicista e compositore Giovanni Seneca e organizzato dall’agenzia Mediadux. Il Festival ha avuto una impronta multidisciplinare, alternando poesia, teatro, musica e arte, che ha visto la partecipazione di ospiti come lo scrittore e poeta Alessandro Pertosa che ha proposto il ‘Cantico delle Creature’ in omaggio a San Francesco per la ricorrenza degli 800 anni, ancora Alessandro Pertosa protagonista degli ‘Atelier della Poesia’ in cui sono stati ospitati i poeti Luca Capponi, Alessandra Addari e Luca Campana; l’attrice Rosetta Martellini per il Jukebox della poesia; ancora l’attore Luca Violini che insieme al Roberto Lucanero all’organetto ha proposto lo spettacolo ‘Nozze in Campagna’, un omaggio alle tradizioni popolari; ancora Roberto Lucanero che sia da solista che in duo con Antonio Stragapede ha proposto due spettacoli su ‘Suoni antichi, passi vivi’ di musiche tradizionali con organetto, fisarmonica, chitarra e mandolino. Altri momenti di particolare interesse sono stati la mostra d’arte figurativa di Sonia Sciamanna, con opere di pittura su tela e su Juta, arricchita dalle poesie di Adriano Mecozzi. La serata conclusiva del Festival, è stata dedicata alla ‘Carta poetica dei territori’, un concorso di poesia, alla 1° edizione sul tema ‘Il luogo che sento mio’ che ha dato spazio a voci che riflettono paesaggi, cultura, memorie e natura locale. Sono state numerose le iscrizioni, ma alla fine la Giuria tecnica, ha premiato: prima classificata Patrizia Natalini, secondo Maurizio Di Ferdinando, e terzo Eugenio Lampacrescia.