Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
Cronaca‘Cantico della Montagna’. Piace il festival in modalità diffusa
8 ott 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. ‘Cantico della Montagna’. Piace il festival in modalità diffusa

‘Cantico della Montagna’. Piace il festival in modalità diffusa

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra...

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra...

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra...

Si è concluso nei migliore dei modi il Festival ‘Cantico della Montagna’, che si è svolto in modalità diffusa tra i comuni di Smerillo, Montefalcone Appennino e Montefortino. Il programma rientrava all’interno del Festival ‘Marche Storie’ con la Direzione artistica dell’attore e doppiatore Luca Violini e del musicista e compositore Giovanni Seneca e organizzato dall’agenzia Mediadux. Il Festival ha avuto una impronta multidisciplinare, alternando poesia, teatro, musica e arte, che ha visto la partecipazione di ospiti come lo scrittore e poeta Alessandro Pertosa che ha proposto il ‘Cantico delle Creature’ in omaggio a San Francesco per la ricorrenza degli 800 anni, ancora Alessandro Pertosa protagonista degli ‘Atelier della Poesia’ in cui sono stati ospitati i poeti Luca Capponi, Alessandra Addari e Luca Campana; l’attrice Rosetta Martellini per il Jukebox della poesia; ancora l’attore Luca Violini che insieme al Roberto Lucanero all’organetto ha proposto lo spettacolo ‘Nozze in Campagna’, un omaggio alle tradizioni popolari; ancora Roberto Lucanero che sia da solista che in duo con Antonio Stragapede ha proposto due spettacoli su ‘Suoni antichi, passi vivi’ di musiche tradizionali con organetto, fisarmonica, chitarra e mandolino. Altri momenti di particolare interesse sono stati la mostra d’arte figurativa di Sonia Sciamanna, con opere di pittura su tela e su Juta, arricchita dalle poesie di Adriano Mecozzi. La serata conclusiva del Festival, è stata dedicata alla ‘Carta poetica dei territori’, un concorso di poesia, alla 1° edizione sul tema ‘Il luogo che sento mio’ che ha dato spazio a voci che riflettono paesaggi, cultura, memorie e natura locale. Sono state numerose le iscrizioni, ma alla fine la Giuria tecnica, ha premiato: prima classificata Patrizia Natalini, secondo Maurizio Di Ferdinando, e terzo Eugenio Lampacrescia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata