Cantiere all’arena Europa: "Ecco tutti gli interventi"

Domani mattina apertura del cantiere e inizio dei lavori di riqualificazione dell’arena Europa. Alla buon’ora si dirà, ed è una bella notizia: l’opera era attesa da anni nel corso dei quali si è andati avanti con i ’cerotti’ dell’ordinaria manutenzione e limitando l’uso della struttura. Un vero peccato perché si tratta di un bell’impianto strategicamente posto nel centro della città. Un impianto polivalente utilizzabile quindi non solo per le manifestazioni sportive tipo calcio a 5, basket, volley, tennis, ma anche per eventi di intrattenimento di qualsiasi natura. Fino a circa 20 anni fa l’arena ha ospitato iniziative di assoluto rilievo, di forte richiamo ed anche di livello nazionale e internazionale, come i celeberrimi tornei di pallacanestro femminile a cui intervenivano le formazioni rappresentatrici di varie nazioni europee ed extraeuropee. Intervenne pure la squadra russa.

Vi si tennero pure incontri di boxe, concerti di artisti noti al grande pubblico, spettacoli teatrali e le operette più amate e così via Poi, però, per diversi anni l’arena Europa è rimasta chiusa ed abbandonata a se stessa , quindi al degrado, probabilmente perché risultante carente di tante delle nuove norme oggi obbligatorie per garantire la sicurezze nelle strutture e nei luoghi adibiti agli spettacoli. Il progetto di sistemazione prevede un investimento di 180.000 euro di cui 100.000 ottenuti dall’amministrazione partecipando ad un bando della regione Marche ed i restanti 80.000 finanziati con fondi del Comune L’assessore allo sport e all’ambiente nonché vice sindaco, Fabio Senzacqua, illustra i maggiori interventi previsti dal progetto: "il rifacimento del manto dell’area di gioco e dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione degli spogliatoi e delle tribunette, l’efficientamento energetico, con l’allestimento di pannelli fotovoltaici, la pompa di calore, l’illuminazione a led".

Stando alle parole dell’assessore, dunque, l’arena Europa completamente rinnovata sarà pronta ad accogliere gli eventi della prossima stagione estiva: "Questa amministrazione – aggiunge l’assessore Fabio Senzacqua – è fortemente intenzionata a rilanciare l’arena Europa, come avevamo promesso di fare in campagna elettorale promuovendovi iniziative di sicuro valore al pari di quelle che vi si tenevano anni fa".

Silvio Sebastiani