Cantiere Fermana. Bolzan fa la prove

Ormai appena 72 ore all’esordio stagionale in campionato per la Fermana, debutto che vedrà i gialloblù impegnati in casa della Reacanatese. Fermana che parte in ritardo sulla tabella di marcia della preparazione rispetto alla concorrenza ma che ha accelerato il passo in termini di campagna acquisti, completando un gruppo di 32 elementi attuali nel giro di pochissime settimane. Quasi un record per il ds Paolucci e il dg Ruggeri con un lavoro intenso e non semplice. Allo staff di Dario Bolzan il compito di comporre un puzzle che parte dal sistema base del 4-3-3 sistema che il tecnico argentino ha spesso usato in carriera. E proprio su questo si lavora giorno per giorno come avvenuto anche nella giornata di ieri al Recchioni, soprattutto sull’assetto difensivo dove i meccanismi da mettere a punto sono assai più delicati, considerando anche la forza d’urto e l’esperienza del reparto avanzato leopardiano Sbaffo – Melchiorri. In mezzo e davanti per la Fermana ancora caselle da riempire, con diverse prove fatte ma con la certezza davanti alla difesa di capitan Romizi mentre davanti Bianchimano sembra poter partire anche dal primo minuto pronto a far valere esperienza e fisicità. Determinante anche l’individuazione dei tre under in campo con le relative posizioni, probabile che i parta ad esempio con il 2005 Perri tra i pali per poter avere un tasso di esperienza maggiore in mezzo al campo con, davanti a lui, l’esperienza della coppia centrale formata da Tafa e Karkalis. Occhio anche a tre ex pesanti in casa leopardiani, tre giocatori che in C e non solo hanno scritto pagine importanti della storia giallobl. In difesa Edoardo Ferrante, uno dei samurai di mister Flavio Destro nell’anno della vittoria in Serie D e poi confermato anche in Lega Pro. Con lui, altro samurai, è Massimo D’Angelo, trequartista di grande talento che ha saputo lasciare un grande ricordo in gialloblù. Sull’out di sinistra invece Davide Mordini, mancino di grandissima corsa che a Fermo ha disputato buone stagioni e lo scorso anno era ad Olbia.

Insomma giornata amarcord veramente speciale per loro e per tutti i cuori gialloblù Proprio i tifosi canarini sono pronti a mobilitarsi in massa per essere presenti al Tubaldi e la prevendita è già iniziata sul circuito vivaticket, senza dimenticare che il botteghino dello stadio sarà chiuso: ci sarò tempo per acquistarli fino alle 19 di sabato. Si possono acquistare anche presso Casa Fermana: oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 appunti. Il biglietto intero ha un costo di 12 euro, ridotto (donne, over 67 e under 19) 10 euro e gratis per gli under 10 che dovranno comunque essere muniti di biglietti. Dio sicuro la macchia gialloblù nel settore ospiti sarà come sempre ben presente.

Roberto Cruciani