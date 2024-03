Sorpresa in cantiere: ipotesi antica necropoli scoperta negli scavi per il metanodotto

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 4 marzo 2024 – In attesa di accertamenti, l’ipotesi che gli scavi del tracciato che stanno effettuando le ditte incaricate della realizzazione del nuovo metanodotto della Snam (per il tratto Recanati – Chieti) nei terreni a ridosso della provinciale Cascinare, possano aver portato alla luce un insediamento, forse di epoca romana, è quanto mai suggestiva ed ha suscitato una certa curiosità.

Che si tratti realmente di un ritrovamento (nello specifico, si potrebbe trattare di una necropoli) dovranno stabilirlo anche gli archeologi che, non più di qualche giorno fa, sono stati chiamati sul posto proprio per esaminare e verificare le tracce emerse dal terreno man mano che procedevano i lavori di scavo. Ad alimentare la curiosità di chi si è trovato a seguire i lavori, concorrono diversi fattori: innanzitutto, il fatto che la zona in cui sono in corso i lavori (su terreni che, ovviamente, sono stati oggetto di esproprio da parte di Snam per consentire la prosecuzione del tracciato del metanodotto) è stata luogo, già in passato, di fortuiti rinvenimenti di ciottolame e frammenti vari; il colore nettamente più scuro dei cumuli di terreno scavato all’altezza di particolari punti; la comparsa di linee che, seppure appena visibili, richiamano i perimetri rettangolari delle strutture delle antiche tombe.

Naturalmente, curiosità e fascino dell’idea a parte, sono tutti elementi da prendere con la dovuta cautela prima di ogni verifica da parte degli archeologi che potrebbero sì, arrivare alla conclusione che si tratta di un qualche antico insediamento e magari dare una datazione esatta, ma di scarsa rilevanza e, comunque, non tali da richiedere scavi a più ampio raggio che, elemento non trascurabile, potrebbero compromettere la regolare prosecuzione del corposo intervento per il nuovo metanodotto.

m.c.