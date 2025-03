’Cantiere turismo’, i Comuni fanno squadra

Tocca quasi il cielo con un dito dalla soddisfazione l’assessore al turismo di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili perché si sta realizzando ciò, a cui dice di aver sempre creduto, vale a dire: "La promozione turistica non può essere eseguita da ogni località per proprio conto, bensì facendo rete con più realtà così da contare su maggiori risorse, di farne un uso più razionale ed efficace, disporre di un’offerta turistica più variegata". Un’importante iniziativa ha preso forma in tal senso nel territorio fermano con l’obiettivo di rilanciare e uniformare l’offerta turistica della costa. Il progetto vede la sinergia tra la città capoluogo di provincia Fermo ed i comuni costieri: Pedaso, Altidona, Campofilone, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Tutti convinti ed entusiasti di esserci e pronti a collaborare.

Assessore Marcattili quali le motivazioni in base alle quali è stata presa tale iniziativa? "L’idea nasce dalla volontà di creare un brand turistico coeso e distintivo per la costa, valorizzando le peculiarità di ciascun comune L’intento primario è di superare la frammentazione esistente e promuovere la costa come un’unica destinazione, dotata di una sua identità riconoscibile. Tra i comuni coinvolti si è aperto il "Cantiere turismo" per un esame approfondito del progetto che si articola in diverse fasi: Inizialmente, l’attenzione si è focalizzata sul tema dell’identità del territorio. Poi si è passati alla definizione di una visione futura attraverso un’analisi approfondita della domanda e dell’offerta turistica. Un ulteriore momento di confronto ha riguardato la sintesi del lavoro svolto e la costruzione di una strategia di sviluppo condivisa".

Non è limitativo prendere in considerazione solo la costa, anche in considerazione che l’entroterra è un vero scrigno di eccellenze? "E’ vero e si sta valutando di estendervi la collaborazione". A che punto è la situazione? "Siamo ormai in dirittura di arrivo". Questo significa che per l’estate si potrà già lanciare il brand? "Certamente! Dovrebbe essere pronto entro il prossimo mese di maggio. L’obiettivo finale è dare un nome e una riconoscibilità unitaria alla costa fermana, colmando un vuoto identitario rispetto ad altre aree limitrofe già consolidate nel panorama turistico, cioè la riviera del Conero e quella delle Palme".

Silvio Sebastiani