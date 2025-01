"Cantiere utile per il turismo"

"Opera importantissima per questa parte del territorio – commenta Danilo Marinozzi di Servigliano –. L’area montana sarà dotata presto di una pedemontana, mentre questa zona resterà l’unica scoperta. L’attuale statale 239 Faleriense è ormai inadeguata a svolgere la funzione di strada a scorrimento veloce, ci sono i limiti dei centri abitati, è altamente trafficata da ogni tipo di mezzo. Le infrastrutture sono opere essenziali non solo per i residenti: che chi sceglierebbe di vivere in un paese lontano da dove lavora se per arrivarci impiega tanto tempo e affronta disagi? Chi sceglierebbe di avviare un’attività che sia lontana e quindi economicamente svantaggiata dalle grandi arterie viari? Lo stesso vale per il turismo, se un luogo è facile da raggiungere è tutto molto più semplice".