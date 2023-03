Cantieri a Ortezzano Ecco come cambierà piazza Garibaldi

"La prima di una lunga serie di opere pubbliche, da realizzare per la vivibilità del paese e l’accoglienza turistica". Così, il sindaco di Ortezzano Carla Piermarini (nella foto), si riferisce ai lavori di rifacimento e riqualificazione, avviati nei giorni scorsi in piazza Giampaoli, la piazza da sempre adibita a parcheggio, situata a ridosso del centro storico e da cui si accede anche al palazzo comunale. L’opera prevede lo smantellamento del manto di asfalto, il rifacimento della rete fognaria, la piantumazione e l’istallazione di un serbatoi per la raccolta di acqua piovana da utilizzare per la cura del verde. La piazza manterrà la funzione di parcheggio ma la sua progettualità ne permetterà l’utilizzo per manifestazioni pubbliche di aggregazione artistica e musicale. "La riqualificazione di piazza Giampaoli – spiega il sindaco – prevede un impegno di spesa di circa 460mila euro provenienti da fondi statali regionali, intercettati grazie all’efficienza dei nostri uffici comunali, nello specifico quello tecnico che ringrazio. Quest’opera – prosegue – ha un valore centrale nella logica di programmazione amministrativa che guarda la riqualificazione di tante opere pubbliche, volta a lasciare un segno importante di potenziamento dei servizi e valorizzazione di spazi che concedano maggior vivibilità alla comunità e incidano sulla qualità dell’accoglienza turistica e dei nostri visitatori".

Le parole del sindaco non sono lasciate a loro stesse, ma fondate sulla concretezza di opere già finanziate con decreto, inserite in bilancio 2023. A seguire, dopo i lavori di piazza Giampaoli prenderà infatti il via l’opera di riqualificazione di piazza della Libertà, si porterà a compimento il punto noleggio bike in Valdaso (del Pil Ecotour) prenderanno inizio i lavori di riqualificazione di Casa Carboni e di realizzazione dell’asilo nido in Valdaso, mentre sono stati già eseguiti lavori di messa in sicurezza di alcune vie e sono in corso quelli su via Tre Cannelle e Cisterna.

Paola Pieragostini