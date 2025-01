Cantieri della civiltà marinara, va deserto un altro bando

Un altro bando andato deserto per la gestione del museo ’Cantieri della civiltà marinara’ sito nel corso Castel San Giorgio. Ed è questa purtroppo la seconda volta che si verifica offerte zero a breve distanza di tempo. Evidentemente si tratta di un servizio ritenuto poco retribuito a fronte dell’impegno che comporta pressoché a tempo pieno con una diretta responsabilità della cura e custodia della struttura e delle opere in essa contenute nonché all’illustrazione delle stesse opere all’eventuale visitatore. Eventuale e raro. Anche perché alzi la mano chi è a conoscenza di tale museo. Pochi se non addirittura nessuno. Quindi ciò che manca in primo luogo è far conoscere l’impianto promuovendolo in maniera adeguata e convincere che vada la pena di farci una visita. L’amministrazione comunale si è resa conto che seguire la strada dell’evidenza pubblica è praticamente è inutile per cui starebbe valutando la possibilità di un affidamento diretto. Ferma restando la necessità di far conoscere e valorizzare il museo per renderlo interessante, più vivo e attrattivo.