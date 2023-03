Cantieri e disagi "Piazzale Azzolino Serve una soluzione per i parcheggi"

Lavori importanti, cambiamenti forti e rinascita per il centro storico, tutto questo è il cantiere che sta occupando piazzale Azzolino e parte di piazzale Carducci dove la settimana scorsa sono stati demoliti gli storici ascensori. Lavori che creano anche dei disagi a residenti e commercianti che già hanno dovuto soffrire per diversi mesi per la sistemazione del piazzale. La Lega Fermo ha presentato una interrogazione al sindaco Calcinaro nella quale si chiede "fino a quando commercianti, utenti dell’Ufficio Postale e residenti del centro storico dovranno subire i disagi per il cantiere che impatta sul servizio pubblico di ascensore che collega piazzale Carducci a piazzale Azzolino". Il gruppo della Lega propone alcune soluzione per rendere meno pesante questo periodo. "L’amministrazione Calcinaro si disinteressa di un disagio prevedibilmente crescente cui si aggiunge il fatto che, avendo fornito le indicazioni di passare dentro al condominio Palazzo degli Uffici di Piazzale Azzolino, l’ascensore interno privato va frequentemente in blocco – spiegano i consiglieri del gruppo Lega Lorenzo Giacobbi, Luciano Romanella e Gianluca Tulli –. Nell’interrogazione chiediamo di conoscere non solo entro quanto tempo si concluderanno i lavori, ma anche quali soluzioni intende adottare per facilitare l’accesso a piazzale Azzolino a persone con problemi di deambulazione, disabilità, anziani e coppie con carrozzina in primis, ma anche per permettere il facile accesso e fruizioni del centro storico ai fermani e turisti, vista e considerata l’attenzione posta dall’attuale Giunta alla promozione della città". Per i consiglieri leghisti è indispensabile tenere conto tanto dei flussi dei giorni feriali, appannaggio delle attività commerciali, servizi ed uffici pubblici presenti, quanto di quelli nei festivi con l’aumento di visitatori. "L’amministrazione – concludono – predisponga nuovi posti auto provvisori in piazzale Azzolino, di cui uno riservato a persone con disabilità motorie, attivi esclusivamente durante il periodo diurno nei giorni lavorativi dalle 7 alle 18 e a disco orario con durata massima di un’ora. Tenendo conto dello spazio per far girare il bus navetta. A questo si aggiunga la gratuità per la durata dei lavori dei parcheggi a pagamento in Piazzale Michelangelo, tra Viale Cardinale Matteucci e Piazzale Azzolino (davanti ex mercato coperto), sempre regolamentati con disco orario con durata massima di un’ora".