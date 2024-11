Cantieri edili, corsi di italiano per stranieri

Il prefetto Sante Copponi ha tenuto una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione per verificare la possibilità di rafforzare le attività rivolte all’aumento del numero dei corsi per l’apprendimento della lingua italiana, in favore dei lavoratori stranieri occupati e da occupare nei cantieri del cratere. La conoscenza della lingua italiana è considerata indispensabile per consentire ai lavoratori stranieri di essere formati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando in questo modo i dispositivi di protezione nei cantieri edili permettendo ai lavoratori una maggiore autoprotezione, basata sulla conoscenza delle norme. Il problema si pone con forza in quanto è prevedibile che la necessità di occupare lavoratori stranieri nei cantieri sarà sempre più rilevante, alla luce delle dinamiche della ricostruzione pubblica e privata. Alla riunione del C.T.I. sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle Scuole Edili, dei Centri per l’Impiego ed anche le Università marchigiane, alle quali è stato richiesto ogni utile contributo e collaborazione sulla tematica. Nel corso del confronto, su sollecitazione del prefetto, si è convenuto sulla necessità di fare maggiormente rete aumentando il flusso informativo nei confronti delle associazioni di categoria sulla possibilità di indirizzare i lavoratori alla frequentazione dei corsi per l’apprendimento della lingua italiana, già programmati anche dalla Regione Marche anche sulla base di progetti finanziati con fondi europei. L’impegno di tutti gli intervenuti è stato quello di promuovere ogni utile iniziativa rivolta alla organizzazione di corsi di lingua italiana per venire incontro alle esigenze rappresentate dal mondo delle imprese, delle associazioni e delle scuole edili. Il Prefetto rovvederà altresì a monitorare le attività già messe in cantiere attivando un flusso informativo verso le associazioni di categoria, i sindacati e gli enti bilaterali.