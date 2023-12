Cantieri in centro storico: la gimkana fra i lavori

Un centro storico che è un cantiere a cielo aperto e che lo sarà per diversi mesi ancora, con tutti i disagi che ciò comporta in termini di accesso ai pubblici uffici, alle attività commerciali e di ristorazione, oltre che alla difficoltà dei residenti di trovare dei parcheggi. D’altra parte, c’era da aspettarsi che i tanti cantieri attivati praticamente in contemporanea nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana finanziati col Pnrr, avrebbero finito per ‘ingessare’ il centro storico. Oltre alle impalcature che insistono su un imponente palazzo privato che si affaccia su largo Brancadoro e occupano quasi per intero la piazza cosiddetta ‘della Pupa’ e sull’enorme complesso con annessa chiesa di Sant’Agostino, di impalcature se ne incontrano in Piazza Gramsci, nell’ex casa del fascio e, anche in questo caso, occupano un’ampia porzione di quella piazza, dimezzando le possibilità di parcheggio; da qualche giorno un’altra recinzione di cantiere è comparsa nell’ex chiesa di san Francesco (fa parte del complesso che ospita la sede storica del ‘Tarantelli’); camioncini stazionano lungo il Corso all’altezza dell’ex Cassa di Risparmio dove, ugualmente, sono in corso i lavori. A questi si aggiungano i lavori nella Basilica della Misericordia, seppur meno invasivi all’esterno, alla pinacoteca ‘Crivelli’ oltre che, lungo le viuzze interne, dal Convento delle Benedettine, al palazzo Gherardini e dovrebbe essere in dirittura d’arrivo anche l’intervento alle ex carceri. Un periodo decisamente non facile per chi vive e lavora nel centro storico, oltre che per chi si avventura tra le antiche mura per una visita, visto che di opportunità di accedere ai principali luoghi d’arte al momento ce ne sono davvero poche essendo nella maggior parte dei casi inaccessibili per lavori in corso. Il sindaco Alessio Pignotti ha rimandato all’anno prossimo una disamina puntuale di tutti questi cantieri e intanto, invita la cittadinanza a pazientare: "Sapevamo che ci sarebbero stati problemi, ma tutto questo si sta facendo per avere un centro storico riqualificato. Speriamo che vada tutto per il meglio e che i cittadini siano comprensivi e consapevoli che tutto questo si fa per un rinnovamento e per un potenziale sviluppo del centro storico".

Marisa Colibazzi