Caos affitti, interviene la giunta

Cercare casa, in città, è diventata un’operazione complicata e non perché non ci sia una disponibilità di appartamenti disponibili, quanto piuttosto perché il fenomeno degli affitti brevi, soprattutto nel periodo estivo, più remunerativi e meno problematici dal punto di vista dei rapporti tra proprietario e affittuario, ha raggiunto una diffusione tale da quasi calmierare il mercato. Così, mentre si registrano centinaia di disponibilità (almeno quelle che si palesano perché poi c’è anche il sommerso) per affitti con finalità turistiche, di una settimana o comunque per un periodo ristretto e limitato, chi cerca una casa per tutto l’anno e oltre, non riesce a trovare risposte alle proprie necessità abitative. Il ricorso agli affitti brevi da un lato consente ai proprietari di immobili di avere introiti sicuri per brevi periodi, in più evita loro di rapportarsi con inquilini che, pur morosi, non lasciano l’appartamento.

Per cercare di invertire questa tendenza, in sede di bilancio previsionale l’amministrazione ha deciso di esentare dal pagamento dell’Imu chi affitta a lungo termine abitazioni di proprietà, prevedendo un fondo di 15mila euro per la copertura dei costi. "Si tratta di una misura tesa a incentivare i proprietari di immobili, in un periodo di crescente difficoltà a reperire abitazioni, per incrementare la disponibilità abitativa in città" dicono il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al bilancio, Marco Traini. Il contributo del Comune sarà pari alla quota annua Imu per l’immobile affittato. Sarà concesso ai nuovi contratti d’affitto sottoscritti nel 2025, che dovranno essere a canone concordato per 3 anni più 2, o 4 anni più 4. La Giunta ha previsto in bilancio un fondo di 15mila euro per la copertura dei costi. Una volta superato il vaglio del consiglio (stasera, ore 20), gli uffici disporranno la modulistica per la domanda che dovrà presentare il locatore.

"Viviamo quotidianamente il problema dell’emergenza abitativa - commenta Ciarpella – e la crescente difficoltà per numerose famiglie, a trovare soluzioni per vivere in città. Ci auguriamo che questo provvedimento riduca la distanza tra domanda ed offerta". "Il provvedimento mira a favorire la stipula di affitti di lunga durata, per almeno 3 anni con possibilità di rinnovo – aggiunge Traini –. Il contributo non è automatico, va presentata formale richiesta. Presto forniremo informazioni e modulistica per accedere all’incentivo".

Marisa Colibazzi