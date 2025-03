Caos al pronto soccorso. Dà in escandescenze e aggredisce agente: denunciato giovane

Si è presentato ubriaco al pronto soccorso e, quando gli agenti della sicurezza privata hanno cercato di allontanarlo, lui si è alzato in piedi e ha colpito uno dei due. Nonostante l’aggressione, i vigilanti lo hanno immobilizzato, ma alla fine è riuscito a scappare, trovandosi però di fronte i carabinieri. A quel punto si è barricato all’interno dell’ospedale ed è stata necessario l’intervento in forze della polizia che lo ha prelevato e lo ha condotto in questura. Attimi di terrore ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo dove un 35enne di origini magrebine, è stato protagonista di una scorribanda che ha messo in subbuglio l’intera struttura. Erano da poco passate le 5 quando l’uomo, giunto ubriaco in ospedale, ha iniziato ad infastidire i pazienti in attesa. Quando i sanitari hanno constatato che non aveva alcuna patologia, gli hanno chiesto di allontanarsi, ma lui, di tutta risposta, si è scagliato contro gli agenti della sicurezza privata prendendoli a pugni e ferendone uno. Immediata la reazione dei vigilanti che hanno bloccato il nordafricano. Nel frattempo è scattata la segnalazione al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sbarrato la via di fuga al 35enne mentre cercava di scappare. Vista la situazione, l’uomo è tornato indietro e si è barricato all’interno di un locale del pronto soccorso. A quel punto è stato necessario l’intervento della polizia con otto agenti per riportare la calma, prelevare il magrebino e condurlo in questura dove è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Il primo a manifestare solidarietà e a condannare l’accaduto è stato il direttore generale dell’Ast di Fermo, Roberto Grinta: "Va condannata categoricamente ogni forma di violenza e ringrazio quanti, ogni giorno, si spendono per garantire la sicurezza e l’incolumità di pazienti e personale nelle nostre strutture sanitarie sul territorio. In merito all’episodio di tensione registrato ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale ‘Murri’, va rimarcata la piena solidarietà nei confronti degli operatori della vigilanza, a cui va un sentito grazie per il prezioso servizio svolto. Un ringraziamento particolare al prefetto e a tutte le forze dell’ordine quotidianamente impegnati a tutela della collettività, per la vicinanza, la costante presenza e l’encomiabile collaborazione con la sanità pubblica. La rete interistituzionale consente di fornire risposte, con assoluta tempestività di intervento, e una virtuosa collaborazione, imprescindibile per garantire l’incolumità dell’utenza e del personale dell’azienda sanitaria".

Fabio Castori