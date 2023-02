Caos crediti e bonus edilizi La Cna scrive alla Provincia

La Cna di Fermo interviene in merito a quello che definisce ‘caos’ creato dai crediti fiscali legati ai bonus edilizi e sull’eventualità di un possibile spiraglio di risoluzione delle numerose criticità. "Quali sono? – dice la Cna – Cassetti fiscali delle imprese pieni, rischio fallimenti annunciati, cantieri abbandonati, famiglie con lavori non terminati (che non rientrano più nel beneficio), manovalanza disoccupata, impossibilità di avere disponibilità di aziende attive e con liquidità, per partecipare ai lavori del Pnrr".

Difronte alle condizioni esposte, la Cna parla di possibile e auspicabile spiraglio di soluzione. È quello contenuto nella lettera inviata al presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi. Così sottolinea Loris Antolini, imprenditore che guida gli edili della Cna di Fermo, riferendosi alla proposta inoltrata alla Provincia. "Insieme con il presidente regionale di Cna Costruzioni, Marco Rossi – spiega Antolini –, abbiamo chiesto un incontro in Provincia per verificare la possibilità che l’ente acquisisca i crediti derivanti da bonus edilizi dalle banche locali, per utilizzarli in compensazione diretta dei propri oneri fiscali nel corso dei prossimi anni". La Cna spiega che si tratta di azioni consentite dalle normative vigenti, che permettono di acquistare crediti dalle banche, aiutandole a liberare i loro cassetti fiscali e tornare a prendere crediti dalle imprese edili, mentre gli enti locali possono usare i crediti per compensare i propri debiti fiscali. "I vantaggi derivanti da questa operazioni sono per tutti – commenta Antolini – e le imprese possono riaprire i cantieri, facendo ripartire il mercato edile con benefici generali per l’economia".

L’associazione di categoria interviene anche sul tema della partecipazione delle imprese artigiane alle gare pubbliche di appalto. "I risultati dell’indagine diffusi nei giorni scorsi – commenta il coordinatore della Cna Fermo, Andrea Caranfa – hanno acceso i riflettori sulle necessarie modifiche al decreto evidenziate dalla nostra associazione in vista della prossima approvazione del nuovo Codice degli Appalti. L’obiettivo è garantire una concreta apertura del mercato degli appalti pubblici alle imprese artigiane, attraverso un sistema di regole chiare, stabili nel tempo e di facile applicazione".