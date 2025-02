Caos disturbi alimentari: "La legge è cambiata e le famiglie sono da sole"

Chi soffre di disturbi del comportamento alimentare ha bisogno di cure, di una presa in carico forte, di laboratori di bellezza, di tornare ad amare la propria vita, l’anima insieme al corpo. Per questo torna a chiedere chiarezza e rassicurazioni l’associazione Fada, sono per lo più genitori di giovani e giovanissimi che di anoressia o bulimia rischiano di morire. Carla Cocci, la presidente dell’associazione, parla di un problema sempre più urgente, con un’insorgenza molto precoce: "Le famiglie che ci chiedono aiuto arrivano già con i figli in condizioni gravi, tali da dover ricorrere ad un ricovero. A Fermo, l’ambulatorio intensivo diretto dalla dottoressa Patrizia Iacopini porta avanti un’attività assolutamente di livello, con una presa in carico diurna che garantisce i pasti assistiti e i vari laboratori riabilitativi. Sono centinaia i ragazzi e le ragazze in cura, è un lavoro di eccellenza di cui non si può non prendere atto".

La Fada è stata all’incontro organizzato dall’Ast di Fermo con i soggetti del terzo settore per la presentazione dell’atto aziendale, che delinea di fatto la sanità che verrà, la futura organizzazione e dunque i relativi finanziamenti: "Nell’atto aziendale c’è un passaggio che riguarda i disturbi del comportamento alimentare in cui si dice che Fermo ha un approccio di tipo ambulatoriale, abbiamo chiesto un primo chiarimento perché di fatto il nostro è un centro diurno e come tale deve essere riconosciuto, è un ambulatorio intensivo in ogni caso nel quale devono essere garantite tutte le attività riabilitative e le consenti professionalità impegnate sui nostri ragazzi". Il sistema di presa in carico dei Dca nel 2020, con la legge 40 dell’Asur, aveva fatto un passo avanti enorme, nel riconoscere questo tipo di assistenza tra i livelli essenziali da garantire ai cittadini: "Poi però quella legge è stata smantellata con l’Asur e genericamente oggi si dice che i disturbi del comportamento alimentare vanno gestiti con una rete che di fatto è regionale. Il risultato è che e famiglie vagano da un posto all’altro, perdendo tempo, pochi giorni fa ho indirizzato una famiglia ascolana verso il Salesi per la figlia quindicenne purtroppo già in gravi condizioni. Non è possibile immaginare di ricoverare i pazienti con tali disturbi in psichiatria, ci devono essere percorsi chiari e soprattutto il supporto necessario per chi porta avanti una riabilitazione che evita davvero il ricovero e la cronicizzazione del problema". Dunque l’appello è per il direttore Grinta che si è dimostrato sempre sensibile e attento: "Per noi ciò che conta è che il direttore Grinta abbia con tanta nettezza affermato che il Centro DCA di Fermo ha questo fondamentale livello di cura. Di questo lo ringraziamo davvero sentitamente. Ma da lui abbiamo bisogno di sapere se, come da anni atteso, nella Struttura Operativa Semplice Dipartimentale per i DCA di Fermo verrà attivato anche un Centro Diurno (accreditato, con struttura adeguata e personale dedicato). A questo tante famiglie non possono in alcun modo rinunciare ed occorrono assolutamente certezze. È il Centro Diurno infatti la vera unica alternativa terapeutica, in molti dei casi più gravi, all’invio in strutture residenziali, spesso fuori Regione, o addirittura al ricovero di tante ragazze e ragazzi e non solo. Abbiamo fiducia nel direttore e dunque siamo certi che da lui arriverà con la stessa sollecitudine sinora dimostrata, una risposta affermativa chiara, o quantomeno l’impegno a fare tutto quanto in suo potere perché il Centro Diurno sia quanto prima una realtà".

Angelica Malvatani