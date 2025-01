Caos nel primo giorno di scuola al Castellano

Era immaginabile che nel primo giorno di rientro dalle vacanze in cui gli 80 bambini della materna di Casette dovevano ‘accasarsi’ nel plesso di Castellano, qualche disguido potesse verificarsi ma "non sono stati neanche furbi nel farci trovare lindo e a posto. Aule sporche e non allestite, caos nei trasporti. Siamo stati catapultati in una totale baraonda. Non è giusto che i bambini, che erano comunque entusiasti per la novità, siano dovuti rientrare a scuola in queste condizioni" dicono le rappresentanti di classe facendo la cronaca di una giornata trascorsa cercando di sbrogliare una situazione caotica, richiedendo sopralluoghi e verifiche all’Ast e la presenza della dirigente (assente) "a cui abbiamo inviato una mail per avere risposte sull’accaduto, visto che ha sempre detto di avere a cuore la sicurezza dei bambini". Eloquenti le immagini circolate sui social di aule non ancora approntate, dove era impossibile accogliere 80 bambini ‘sfrattati’ dall’oggi al domani dalla materna di Casette per motivi di sicurezza e che, ieri, sono stati ‘parcheggiati’ nel grande salone: "Pare dovesse provvedere il Comune a pulire e vedendo tutta quella roba ancora ammassata, non l’hanno fatto. Intanto, i bambini hanno stazionato nel salone dove le insegnanti ritenevano di poter fare comunque lezione. A queste condizioni, potevano restare dove stavano". Ancora: "Vogliamo anche capire se le aule sono a norma in termini di dimensioni, sicurezza e pulizia per ospitare 19 bambini. Vedendole, rimpiangiamo quelle ampie e luminose che ci hanno fatto lasciare".

Caos anche sul fronte trasporti con comunicazioni discordanti tra Comune e scuola, che hanno creato ulteriore disorientamento: "Non è possibile avere informazioni sabato a mezzogiorno, chiedendo di divulgarle d’urgenza sulle chat dei genitori". Per i primi tre giorni di inserimento "il traporto era garantito solo all’andata, non al ritorno. Solo dopo la protesta sul nuovo ponte di Casette, l’hanno assicurato anche per il ritorno. Sabato, dalla scuola ci hanno detto, che il trasporto era solo per chi già ne usufruiva. Per il Comune c’era stato un equivoco: il trasporto era per tutti". "Sono stati creati 5 punti raccolta. Sì perché il trasporto non è a domicilio come da sempre avviene per le materne. E gli autisti, al ritorno, non sapevano neanche quali fossero le fermate. Un delirio". La speranza è che già da oggi, la situazione torni alla normalità.

Marisa Colibazzi