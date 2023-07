Caos nuova illuminazione Interviene il Comune

L’amministrazione comunale revoca il partenariato e affida in house alla partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi "l’adeguamento normativo, l’efficientamento energetico, la gestione e la manutenzione degli impianti della illuminazione pubblica". Così, come sovente accade, tra i due litiganti in terzo gode, ammesso e non concesso che nel caso specifico sia un piacere. Per i due litiganti intendiamo le società Menowat e Ottima che da circa tre anni si contendono l’appalto per la ristrutturazione degli impianti di illuminazione, a cui sono state le uniche partecipanti. Un appalto ’ricco’ di importo a base di gara pari 9.260.000 euro. La gara per la totale ristrutturazione di impianti vecchi, mal funzionanti e divoratori di energia, è stato realizzata dalla passata amministrazione con il metodo del partenariato e gestito dalla Sua che, in prima battuta, escluse Ottima e aggiudicò l’appalto alla Menowat, salvo girarlo alla Ottima dopo che la stessa è stata riammessa alla gara dal Tar. Ora siamo che la Menowat se l’è ripreso esercitando il diritto di prelazione previsto nel metodo usato del partenariato e Ottima si è rivolta di nuovo al Tar. Siamo fermi qui. Ma a sparigliare ci pensa l’Amministrazione la quale ha valutato che l’appalto svolto con il passare del tempo ha perduto l’idoneità a svolgere le prestazioni richieste a soddisfare i bisogni dell’amministrazione. Li riassumiamo brevemente: necessità nel breve periodo di attivazione congiunta di più servizi relativi al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti comunali; necessità nel mediolungo periodo di attivare un sistema integrato smart evoluto, in open data, che interessi quanti più ambiti possibile del vivere comune; necessità di disporre delle risorse in modo flessibile anche mediante accesso a finanziamenti pubblici. Vista la proposta presentata dalla Sgds Multiservizi, a seguito di richiesta del Comune, con la quale la Società ha fornito uno studio di massima sul miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti comunali e dei servizi pluriennali di gestione degli stessi. Pertanto, la Giunta dà atto che "alla luce delle valutazioni tecnico-economiche effettuate sussistono tutti gli elementi idonei a considerare opportuna e necessaria la revoca del partenariato, in quanto, rispetto alla situazione valutata al momento di avvio del procedimento, si ravvisano le condizioni, per operarla".

Silvio Sebastiani