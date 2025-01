Caos ‘Progetto Bellezz@’: i fondi del Governo non sono mai arrivati

Falerone, insieme ad altri 60 comuni italiani, ha partecipato alla conferenza che si è tenuta ieri a palazzo Madama a Roma, per chiedere la liquidazione del ‘Progetto Bellezz@’, istituito nel 2016 ma mai liquidato. L’incontro è stato coordinato dal senatore Andrea Martella, componente Pd della nona commissione Turismo, e si è svolto su richiesta di Roberta Tedeschi, sindaca di Povegliano, portavoce dei sindaci italiani.

"Noi nel 2016 partecipammo al bando del ‘Progetto Bellezz@’ – racconta Armando Altini – ottenendo 120.000 euro che avevamo destinato, al recupero dell’ex Stazione dell’antica ferrovia che collegava Porto San Giorgio ad Amandola, sita a Piane di Falerone. Un progetto che prevedeva il recupero dello stabile, mantenendo il contesto architettonico, con l’intento di sfruttare questo locale per allestire un luogo di ritrovo con finalità culturali, sociali e ricreative. Nonostante il finanziamento fosse stato inserito nella Gazzetta Ufficiale. Quelle risorse del ‘Progetto Bellezz@’ varato dal Governo Renzi però non sono mai arrivate. In questi anni ho inviato al Ministero diversi solleciti, ma senza avere risposta, e credo che sia un fatto gravissimo. Nella stessa situazione una sessantina di Comuni. Alla fine la sindaca Roberta Tedeschi, ha contatto tutti. Chiediamo che questi progetti vengano rifinanziati, in primo luogo perché le graduatorie indicano l’ammissione al finanziamento, si tratta di un atto ufficiale. Inoltre sarà necessario rivedere il prezzario, i 120.000 euro che nel 2016 potevano consentire il recupero, oggi sarebbero sufficienti a coprire la metà delle spese".

Alessio Carassai