Caos sull’autobus, condannato

Quando i poliziotti erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un autista di autobus, uno dei due giovani che lo stavano infastidendo, aveva impugnato una bottiglia per non far avvicinare gli agenti e solo dopo una lunga trattativa si era deciso a mollare la presa. Il protagonista dell’episodio, un 20enne magrebino, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo è stato condannato a due anni per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il fatto risale al dicembre del 2020 quando gli uomini della squadra volante avevano raggiunto un autobus del trasporto urbano dove due stranieri stavano tenendo un comportamento molesto nei confronti degli altri utenti, disturbandoli, mangiando e bevendo birra e non utilizzando né avendo con sé le mascherine di protezione. I poliziotti avevano richiesto loro i documenti di identità ma, essendone sprovvisti, erano stati fatti scendere dall’autobus che aveva potuto proseguire il suo servizio. Uno dei due giovani si era mostrato particolarmente insofferente al controllo e, brandendo una bottiglia di birra che teneva in mano, aveva cercato di tenere lontano gli agenti, che solo dopo una lunga discussione erano riusciti a fargliela deporre. I due stranieri erano stati accompagnati in questura e, dopo essere stati fotosegnalati, uno di loro era risultato clandestino sul territorio nazionale. Per il giovane erano scattate le procedure di espulsione. L’altro, che aveva posto resistenza nelle fasi della sua identificazione, era stato denunciato.

f.c.