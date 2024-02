Capanno in fiamme. Vigili in azione

Allarme e paura ieri pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in un capanno adiacente la strada statale Adriatica in territorio di Lido di Fermo. A lanciare l’allerta è stato l’agricoltore titolare dello stabile, quando ormai le fiamme avevano preso piede e la colonna di fumo era già alta. Erano da poco passate le 13 quando, a seguito dell’allarme lanciato dall’uomo. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che sono immediatamente entrati in azione con gli idranti e liquido schiumogeno. Il capanno, purtroppo, è andato completamente distrutto, ma grazie al loro tempestivo intervento, i pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero pericolosamente nel vicino casolare abitato. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati da fumo. Sul posto è comunque intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio per soccorrere il proprietario dello stabile che, dopo aver cercato di spegnere l’incendio, è stato trovato in stato di shock. "Siamo intervenuti in via Nazionale -spiegano i vigili del fuoco di Fermo - per l’incendio di un annesso adibito a legnaia, adiacente ad una casa. La squadra, recatasi sul posto dalla centrale con due autobotti, è riuscita a spegnere il fuoco con l’ausilio di liquido schiumogeno, evitando il propagarsi delle fiamme e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento"