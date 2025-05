Caparezza torna a cantare al ‘Parco della Pace’ dopo sette anni

Dopo sette anni Caparezza torna a cantare al ‘Parco della Pace’ di Servigliano in occasione del ‘NoSound Fest’, nel luglio 2018 realizzo un grande concerto apprezzato da un pubblico molto variegato con circa 4.500 spettatori paganti. La ‘Best Eventi’, società che organizza il ‘NoSound Fest’ in collaborazione con l’Amministrazione di Servigliano, che offre uno scenario unico come il ‘Parco della Pace’ divenuto monumento nazionale, rappresenta un binomio di successo che negli ultimi anni sta raccogliendo grandi successi in termini di ospiti e spettatori divenendo un appuntamento imperdibile per l’estate musicale specialmente per i più giovani. Ieri è stata annunciato il nuovo tour live di Caparezza, con oltre 20 date in Italia fra cui spicca il 17 luglio quando appunto sarà al ‘Parco della Pace’. Artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli ultimi 3 album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. I biglietti saranno in vendita da oggi alle 14 sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets. Il calendario 2025 del ‘NoSoud Fest’ che ancora non è stato ultimato e presentato ufficialmente conta già tanti artisti di richiamo, tanto per fare un accenno: venerdì 11 luglio sarà di scena Fabri Fibra, il 12 luglio Lazza; il 18 luglio Tananai; 19 luglio Capo Plaza con Arti5ive; il 25 luglio gli ‘Afterhours’.

Alessio Carassai