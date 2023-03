Capitale del futsal per tre giorni

Porto San Giorgio capitale del futsal da oggi a domenica: la federazione l’ha scelta per la disputa di un evento di livello nazionale, le Final Eights di calcio a 5 serie B, affidandone l’organizzazione alla società locale Sangiorgi di calcio a 5, che si sta dimostrando impeccabile nello svolgimento del compito e grazie al PalaSavelli considerato un impianto accogliente efficiente e adeguato, più di qualsiasi altro. Oggi, domani e domenica le 8 migliori formazioni nazionali di calcio a 5 serie B si daranno battaglia al torneo delle final eight per la per conquistare la coppa Italia di categoria. Ad aprire i giochi alle ore 14 di oggi il match tra Olimpia Rovereto e Cioli Ariccia, seguito da tre incontri: alle 16,15 Ecosistem Lamezia Soccer vs Polisportiva Sammichele; alle 18,30 M.G.M. e Tombesi Ortona; alle 20,45 Recanati Calcio a 5 e O.R. Reggio Emilia. La kermesse proseguirà domani con i due incontri di semifinali: uno alle ore 16 e l’altro alle 19. La finale per l’assegnazione del trofeo alle ore 15 di domenica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Futsal TV.

La manifestazione è stata presentata ieri al PalaSavelli. Il primo a prendere la parola il sindaco Valerio Vesprini: "Ci apprestiamo ad ospitare atleti, addetti ai lavori e pubblico per una manifestazione che, voglio augurare, offra spettacolo oltreché l’occasione per conoscere la nostra città". La presidente della società Sangiorgio, Antonella Ciccoli: "Esprimo grande soddisfazione per l’assegnazione di questo evento sportivo di caratura nazionale. La società è pronta a renderlo un bel biglietto da visita per tutto il territorio". L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua: "Abbiamo creduto fortemente a questo evento ed siamo orgogliosi di aprire le porte del PalaSavelli. Lo sport per noi rappresenta un vero e proprio motore nella promozione turistica e culturale". Marco Marinangeli, consigliere regionale della Lega: "Le Final Eight danno visibilità a Porto San Giorgio e confermano quello a cui crediamo fortemente, vale a dire, allo stretto legame tra lo sport e il movimento turistico. Chi verrà da fuori potrà visitare la città e il territorio e non può non restarne ammaliato e magari decidere di tornarci". Luca Mastrogiovanni, allenatore di Recanati calcio a 5 si è soffermato a parlare della sua squadra e all’impatto che avrà con le final eight. Andrea Farabini, referente della divisione calcio a 5, ha ringraziato il Comune per la messa a disposizione del PalaSavelli e la società Sangiorgio per il grande lavoro organizzativo svolto affinché tutto possa procedere nel migliore dei modi

Silvio Sebastiani