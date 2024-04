Capitaneria Porto San Giorgio, Gentile è la prima donna al comando

Porto San Giorgio (Fermo), 1 giugno 2019 - «Inizia qui oggi per me un percorso nuovo ed è con un po’ di emozione che assumo l’incarico di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto San Giorgio in un contesto cittadino portuale e territoriale qualificato, affascinante, ricco di storia e tradizioni. Non farò mai mancare il mio impegno alla crescita della realtà portuale quale volano della sviluppo del territorio garantendo al contempo la sicurezza a chi va per mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero e delle risorse ittiche». Non nascondeva l’emozione il tenente di vascello, Simona Gentile, intervenendo durante la cerimonia ufficiale del suo insediamento al Circomare sangiorgese svoltasi ieri mattina nella sede della lega navale. Una cerimonia di una certa solennità, che ha avuto come momento centrale lo scambio di consegne tra lei e il collega Ciro Petrunelli che lascia il comando dell’ufficio di Porto San Giorgio per un incarico prestigioso nella capitaneria di Viareggio.

Intervenute alla manifestazione le più alte cariche civili, religiose e militari del territorio, a cominciare dal prefetto, l’arcivescovo, i sindaci dei Comuni della costa fermana, oltre al direttore marittimo di Ancona e al comandante della capitaneria di San Benedetto. Emozionato anche Petrunelli nel discorso di saluto e distacco da una terra a cui esprime gratitudine per aver accolto la sua famiglia con grande affetto facendola sentire a casa propria.

Il suo ringraziamento, quindi, va alla gente del territorio oltreché ad enti, associazioni e scuole, in particolare il Montani di Fermo e la Nardi di Porto San Giorgio, sulla cui collaborazione afferma di aver potuto sempre fare affidamento.

Poi, con riferimento all’azione esplicata alla guida del Circomare afferma: «La mia presenza sul territorio ed in mare è stata per me fondamentale: proteggere il patrimonio costiero con il duplice obbiettivo di fare sentire sicuro chi va per mare ed al contempo tutelare questa meravigliosa risorsa, con la consapevolezza che la divisa che indossiamo non rappresenti un distacco dalla gente bensì il simbolo di chi lavora al fianco del cittadino per tutelare tutti coloro i quali agiscono nel rispetto delle regole».

«Ho conosciuto quattro comandanti in sette anni – il commento del sindaco Nicola Loira –. Noi civili non riusciamo a comprendere avvicendamenti così ravvicinati. Sembra quasi che questi ufficiali siano freddi a rapporti personali. Ma di fronte alla facilità apparente di adattarsi a nuove comunità, ci sono cuori di donne e uomini veri. Uno di questi è il comandante Petrunelli».