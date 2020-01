Fermo, 2 gennaio 2020 - Botti sì, ma senza esagerare e, soprattutto, senza feriti. Il passaggio dal 2019 all’anno nuovo è stato abbastanza tranquillo, nonostante le numerose occasioni di festa, private e pubbliche, non si sono registrate situazioni di emergenza.

L’unico episodio grave ha coninvolto sì un fermano, ma fuori provincia. Un 24enne tunisino, residente a Montegiorgio, è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Martino di Genova. Il ragazzo aveva raggiunto una casa vacanze a Beverino (La Spezia) per festeggiare il Capodanno in compagnia della fidanzata e alcuni amici. Era passata la mezzanotte da circa 20 minuti, quando il giovane – per cause in fase di accertamento – è caduto dalla finestra da un’altezza di circa nove metri. Ha riportato un trauma cranico, varie fratture e gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Ad animare la mattinata del primo dell’anno, invece, è stato un incendio che si è sviluppato intorno alle 11 in frazione Alteta di Montegiorgio dove un casolare è stato dichiarato inagibile a causa dei danni strutturali riportati nel rogo. L’abitazione è di proprietà di un allevatore di nazionalità straniera, che in quel momento non si trovava in casa. L’allarme al 115 è stato, infatti, lanciato da un vicino, richiamato dalla copiosa fuoriuscita di fumo dalla casa. Le prime fiamme hanno preso origine nella camera da letto, per poi propagarsi alla cucina e al bagno, fino a danneggiare gravemente il soffitto e causare il cedimento di una parte del tetto, causando l’inagibilità del casolare.

Poco prima i pompieri erano intervenuti in viale Trento, a Fermo, per soccorrere un anziano che vive da solo, caduto a terra e impossibilitato ad alzarsi per aprire la porta (chiusa dall’interno) e permettere ai medici di soccorrerlo. Le sue grida sono state avvertite dal vicino che ha lanciato l’allarme al 118. Indispensabile l’intervento dei pompieri che – passando dalla finestra al primo piano dell’appartamento – hanno permesso al personale medico soccorrere l’anziano, poi trasportato al pronto soccorso di Fermo.