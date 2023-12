Capodanno in piazza. I big della musica da Tracy Spencer a Debora Conforti

Si festeggia per tre giorni il Capodanno a Fermo, con la musica che arriva al cuore di tutti. È un racconto che comincia il 30 dicembre e si concluderà il primo gennaio, a tirare le fila è Stefano Castori che offre anticipazioni e novità nel piccolo e suggestivo locale di piazza, ‘La caramella’, tra gli sponsor dell’evento: "Abbiamo tre giorni con la musica, per divertirsi ma anche vivere la magia di momenti serali, il 30 dicembre è il tempo del gospel al teatro dell’Aquila, consolidato appuntamento. Il secondo giorno è la notte dell’ultimo dell’anno, abbiamo voluto portare un cambiamento vero, abbiamo optato per la voce degli Abba, Debora Conforti, inizia lei all’una e 10, poi una pausa e Tracy Spencer, poi musica da ballo e poi tutti insieme fino a notte fonda. Ci saranno sorprese e novità, con tanti artisti e tante cose speciali. Alle 17 del primo gennaio il grande concerto di Capodanno con il brindisi degli auguri e di solito il teatro è strapieno per la grande qualità dell’offerta musicale". È uno dei momenti centrali del Natale fermano, con la collaborazione dei settori turismo, cultura e con l’appoggio del sindaco Paolo Calcinaro che commenta: "Il ricordo è quello dell’anno scorso, abbiamo già avuto tre giorni da tutto esaurito, il gospel al teatro dell’Aquila fa veramente il pieno, per il primo dell’anno ci sono già 100 persone dall’Abruzzo, altre da Roma o dal nord Italia, è un qualcosa di grande crescita, c’è grande attenzione verso questa città e le sue iniziative veramente forte. Il pieno di questi giorni ne è la riprova, anche nei musei c’è grande affluenza".

Calcinaro porterà il tradizionale saluto a mezzanotte, Andrea Alfieri cura il concerto del 30 dicembre: "Anche quest’anno le vendite dei biglietti sono incredibili, ancora una cinquantina di posti a disposizione, è un evento significativo, il gruppo gospel viene direttamente da Harlem, faranno due serate a Milano con un successo enorme e poi vengono da noi, hanno avuto collaborazioni con tantissimi grandi della musica, sarà uno spettacolo importante, con voci incredibili, coinvolgeranno tutto il teatro". La regia dell’ultimo dell’anno, con Castori, è di Luigi Rocchi: "L’ultimo dell’anno è un’idea nata da lontano, insieme con l’evento di agosto, riportiamo sempre nomi importanti che hanno fatto la storia della musica, mi sento di ringraziare anche l’assessore Mauro Torresi che ci aiuta in tutti i passaggi. Portiamo un prodotto di qualità per chi vorrà passare quella notte con noi". L’assessore al turismo Annalisa Cerretani parla di musica per tutti i gusti: "è uno spazio di tre giorni con la musica, è una Fermo per tutti e questi giorni sono particolarmente significativi, arrivano molti ragazzi, giovani che passano il tempo qui senza girare e si divertono al sicuro. Ma ci sono anche gli adulti che con l’offerta musicale si troveranno molto bene. Il nostro teatro è qualcosa di unico, e il Capodanno con la musica degli anni 80 è qualcosa di magico, la tradizione del primo dell’anno è eccellenza pura. Qui c’è un vero slancio di eccellenza che davvero fa del nostro un Natale per tutti".

Angelica Malvatani