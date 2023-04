Capodarco, arriva il cardinale Matteo Zuppi

Il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana arriverà alle 16 in Villa nella Comunità di Capodarc,o alle 17,30 parteciperà a un dibattito pubblico a Civitanova, presso il Cinema Conti, sul tema della "sofferenza psichiatrica", per festeggiare i 25 anni dell’inizio della Comunità di San Claudio che è parte della storia di Capodarco. Il servizio di tipo residenziale svolge attività riabilitative e relazionali, con supporto psicologico ed è gestito insieme alla Comunità San Girolamo di Fermo, dalla Cooperativa Solaria di Civitanova. Le accoglienze e le dimissioni sono a carico del Dipartimento di Salute Mentale di Civitanova. Venti sono le persone con disagio psichiatrico accolte. I festeggiamenti per questi 25 anni sono anche l’occasione per ricordare don Lino Ramini, scomparso nel 2006, storico parroco civitanovese co-fondatore insieme a don Vinicio Albanesi della Comunità San Claudio. "Il Cardinale ha accolto da subito l’invito, spiega don Vinicio Albanesi, particolarmente attento al tema della psichiatria. Lo saluteremo facendo emergere i risultati del nostro modo di accogliere, ma anche per sottolineare le difficoltà che il mondo dell’assistenza sta attraversando".