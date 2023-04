Capodarco e Torre di Palme nelle scuole

In attesa dell’evento dei ‘100 Giorni al Palio’ del 6 maggio, le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta stanno portando avanti il progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ con l’obiettivo di farne conoscere storia e cultura a oltre 800 alunni di 40 classi delle scuole primarie. I vessilli biancorossi della contrada Capodarco hanno accompagnato il Priore Stefano Postacchini e colorato le classi 1ª e 3ª del plesso ‘San Michele Lido’ e classe 5ª del plesso ‘Capodarco’, riconducibili all’Isc ‘Fracassetti- Capodarco’: "Abbiamo raccontato la storia della più importante manifestazione cittadina ma anche della nostra contrada che trae origini da un ‘castrum’ del 1100 abitato da agricoltori e artigiani specialmente crivellai e canestrai – hanno detto i referenti del progetto Silvia Trasarti e Maurizio Balacco – arrivando dalle vicine Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, alcuni bambini conoscevano ‘Il Palio del Mare’ e hanno voluto sapere ogni particolare a cominciare dal motto ‘Pietas et Nobilitas‘ e numero dei palii vinti (1984, 1989, 1991, 2009, 2015 ndr). Dopo aver spiegato le figure del corteo, tutti i maschietti avrebbero voluto indossare gli abiti del Capitano d’Armi e dunque ci siamo affidati alle maestre Cecilia Ciuffetti e Catia Scaloni per stabilire chi dovrà interpretare i personaggi storici durante i festeggiamenti per i cento giorni al palio".

La contrada Torre di Palme ha incontrato i piccoli della scuola primaria ‘Salvano’ dell’Isc ‘Da Vinci-Ungaretti’: "Gli appuntamenti con le classi 1ªA-1ªB-2ª-3ª-4ª -5ª, la fiduciaria Romina Giommarini e tutte le colleghe sono risultati carichi di entusiasmo – hanno fatto sapere le referenti Aleksandra Zajdel, Valentina Bruni e Aurora Talamonti – tanta curiosità attorno le figure dei Tamburini e Sbandieratori. Se abbastanza semplice è stato spiegare il ruolo dei Castellani, più complicato spiegare quelli di Priore e Gonfaloniere cioè di chi, a Fermo nel Medioevo, amministrava e adunava i contradaioli in caso di sommosse esponendo il gonfalone con il motto ‘Virtus et Praemium’. Dopo aver suscitato la curiosità per la fantina donna con la quale vincemmo il primo palio nel 1985, a cui si sono aggiunti quelli nel 1992, 1998, 2000, 2003 e 2019, il momento più emozionante è stato quando numerosi alunni si sono ritrovati nelle immagini del video mostrato dal Priore Samuele Bruni ovvero la vittoria della contrada gialloverde all’ultima edizione del ‘Palio dei Bambini’, lo scorso luglio in piazza del Popolo".

Gaia Capponi