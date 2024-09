Capodarco e i giovani: “Ecco perché resto qui”

Fermo, 3 settembre 2024 – Capodarco è forse la più grande delle contrade fermane e unisce mare e terra, dove il mare, sembra voler custodire la salubrità dell’aria e le dolci colline circostanti.

Sono le parole con cui Cristian Strovegli descrive il borgo in cui ha deciso di investire, dove ha rilevato un’attività importante che offre servizi e vitalità. Per questo, a nemmeno 30 anni, è pieno di speranza e di attaccamento a quest’angolo di città che non vuole sia abbandonato: “Questa è la mia Capodarco, dove nella chiesa non manca il capolavoro di Vittore Crivelli. Qualche giorno fa c’è stato un festival musicale di grande successo, la musica è il linguaggio universale dei popoli, la musica esprime pensieri, idee e messaggi. La musica è arrivata a Capodarco, nello splendido piazzale dei Clareni, rendendo, quasi, il paese immortale e tutto questo rende lustro al paese. Ma devo ricordare che, come me, in tanti hanno scelto di vivere e investire qui, posso elencare un negozio di estetica, due parrucchiere, una merceria, un centro per la prima infanzia, una scuola primaria e una secondaria di primo grado, una palestra, una piccola farmacia, un’officina meccanica, un fioraio, i falegnami, una pescivendola e, con umiltà, inserisco per ultima, la mia tabaccheria che si affaccia in Piazza della Libertà, a pochi metri dal Teatro Nuovo”.

Un negozio, aperto nel 2017, che non è soltanto una rivendita per articoli da fumatori, ma offre, al suo interno, tanti servizi, da quelli informatici alle stampe, fotocopie, articoli da regalo, giocattoli per bambini, cartoleria e prodotti per la scuola, casalinghi, prodotti per la cura della persona e della casa, un luogo dove è bello stare: “Ho investito in questa mia attività, tutte le mie energie, le mie conoscenze informatiche, in qualità di perito informatico diplomato al Montani, in sintesi ho speso me stesso in toto. Il mio negozio è stato un grande punto di riferimento, per tutto il paese quando, purtroppo, abbiamo vissuto il periodo Covid ed è rimasto sempre aperto”.

Quello che Cristian vuole essere è anche un punto di riferimento per i tanti anziani che vivono qui e che hanno bisogno di botteghe di vicinanza: “La delegazione del Comune è aperta solo due giorni a settimana, magari una presenza più forte farebbe comodo, così come non guasterebbe qualche parcheggio in più. Per il resto siamo davvero in un luogo unico, sospeso tra cielo e mare, e davvero qui non manca niente per vivere in pace”.