Caporalato, Cesetti alla Regione: misure per bloccare il fenomeno

La situazione del caporalato è "ormai insostenibile, vanno approvate misure per contrastare fenomeno che lede i diritti dei lavoratori e danneggia le imprese che operano correttamente". Questa, in sintesi, la posizione del consigliere regionale marchigiano del Pd, Fabrizio Cesetti, a commento del positivo epilogo dell’operazione Country workers che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre dodici con l’accusa di caporalato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. "Anzitutto credo vadano ringraziate pubblicamente le forze dell’ordine e, in particolare, la Guardia di finanza, che sotto il coordinamento della Procura di Fermo ha portato alla luce l’ennesimo caso di caporalato nel nostro territorio e permesso di porre fine allo sfruttamento di cinquanta lavoratori agricoli", premette il dem. Però, aggiunge Cesetti, "è tempo che il lavoro degli inquirenti sia supportato più incisivamente dalla politica e dalle istituzioni, anche perché questo odioso fenomeno appare sempre più diffuso nelle nostre campagne e, oltre a negare i diritti più elementari di chi finisce nella rete dei caporali, è spesso causa di gravi incidenti con conseguenze talvolta mortali". Per il consigliere "vanno approntate con urgenza misure per garantire i diritti dei lavoratori, su tutti il diritto a un lavoro adeguatamente retribuito e svolto in sicurezza, che abbia come obiettivo prioritario la tutela della dignità e della salute. Il conseguimento di questi obiettivi è una prioritaria competenza anche della Regione, come del resto indica, visto che si parla tanto di autonomia, la stessa Costituzione". La Regione Marche conclude Cesetti, "deve fare di più, adottando strumenti più adeguati a prevenire, contrastare e reprimere il caporalato e altre sfruttamento".