Caporalato, in piazza contro gli sfruttatori

Caporalato, la Cgil richiama l’attenzione della politica e delle istituzioni. "Apprendiamo di sei denunciati e del sequestro di 1,7 milioni di euro nei confronti di un’azienda del settore alimentare del Fermano – spiega Leonardo Archini, coordinatore della Flai-Cgil di Fermo –. Le accuse sono di estorsione e intermediazione illecita di manodopera. Come Federazione provinciale esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori che hanno dovuto subire queste inaccettabili condizioni e confidiamo nel fatto che le indagini e l’iter giudiziario faranno il loro corso per la definizione delle responsabilità". Purtroppo anche nel Fermano, nel corso degli ultimi anni si sono verificati diversi casi di caporalato, dal bracciantato agricolo, ai lavoratori edil. Per questi motiva la Cgil di Fermo, sta organizzando un pullman per partecipare alla manifestazione di protesta che si terrà il 29 novembre. "Le tragiche notizie che ci hanno raggiunto da altre regioni, ultima in ordine di tempo quella della morte sul lavoro del bracciante Satnam Singh a Latina, potrebbero portare a pensare che si tratta di una realtà che non ci riguarda. Purtroppo, invece, il lavoro irregolare, il lavoro grigio e lo sfruttamento agito tramite i caporali, sono pratiche che riguardano anche il nostro territorio e un sistema produttivo che vive anche della compressione delle condizioni di lavoro per la garanzia della sua profittabilità. Il superamento della precarietà, la garanzia di un lavoro stabile e sicuro, i necessari investimenti nel sistema industriale sono tra le rivendicazioni che ci hanno portato ad indire lo sciopero generale del 29 novembre, che nelle Marche prevede una manifestazione a Fabriano, la Cgil sta organizzando diversi pullman dal fermano. Ma non solo, è più che mai necessaria una riforma della disciplina sull’immigrazione".

a.c.