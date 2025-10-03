Capotondi apre la stagione della prosa

’La vittoria è la balia dei vinti’ sarà il cuore simbolico della nuova stagione teatrale di Porto San Giorgio. In scena a fine gennaio con Cristiana Capotondi protagonista, lo spettacolo affronta con forza il tema della guerra, un argomento che risuona drammaticamente attuale. "È un testo di drammatica attualità – ha spiegato il direttore artistico Stefano Tosoni – perché la guerra purtroppo non è solo memoria, ma esperienza che torna e segna il presente. Ricordare che sotto le bombe non esistono vincitori né vinti è un messaggio che parla a tutti noi". Parole che hanno aperto la presentazione della rassegna 2025/2026 al Teatro Comunale, restituendo l’immagine di un cartellone che non vuole soltanto intrattenere, ma anche interrogare il pubblico.

Accanto a questo appuntamento centrale, la stagione propone titoli di grande richiamo. Si comincia già a ottobre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che vedrà sul palco Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, un trio d’eccezione che segna l’avvio della rassegna. A marzo arriverà Paolo Kessisoglu con il suo graffio ironico in Sfidati di me, mentre Marina Massironi e Alessandro Benvenuti porteranno in scena La Tigre. Ad aprile Giovanni Scifoni, amatissimo dal pubblico, proporrà il suo Fra’. Gli otto spettacoli della stagione di prosa sono disponibili in abbonamento a 140 euro (intero) e 105 euro (ridotto). Nel corso della presentazione l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti ha parlato di "una stagione pensata per unire la qualità degli spettacoli nazionali al radicamento sul territorio", sottolineando l’importanza di un teatro che sia "luogo di comunità" e non soltanto palcoscenico. Un concetto ripreso da Raimondo Arcolai di AMAT, che ha ricordato come Porto San Giorgio sia ormai un punto fermo nel circuito teatrale regionale: "Portare qui artisti come Pannofino, Capotondi o Kessisoglu significa rafforzare l’identità culturale del territorio". "Domenica a Teatro", curata da Lorenzo Marziali, coinvolgerà famiglie e bambini con spettacoli su misura: "Il teatro deve essere esperienza viva anche per i più piccoli", ha ricordato il direttore. Alla conferenza erano presenti anche Stefania Donzelli, direttrice artistica della rassegna Sipario Aperto, e Walter Censori, voce autorevole del teatro dialettale. Un’attenzione particolare viene riservata anche a Sotto Passaggi, tre rappresentazioni in tre diverse date che valorizzano gli artisti emergenti e le produzioni più sperimentali. Il risultato è un calendario che alterna generi, linguaggi e pubblici diversi, capace di portare sul palco del Comunale nomi di livello nazionale senza perdere il legame con la comunità locale. Una stagione che sa parlare di guerra e memoria, ma anche di ironia, leggerezza e radici, restituendo al pubblico il gusto di emozionarsi insieme.

Silvio Sebastiani