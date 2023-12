Capparuccia, primo intervento di restyling per l’area vicino al vecchio campetto

Tutta l’area in prossimità del vecchio campetto di calcio sito in via Salvo D’Acquisto a Capparuccia, frazione di Ponzano, sarà oggetto del primo intervento in cantiere per il 2024. Lo annuncia l’Amministrazione che ha praticamente già approvato il progetto definitivo e predisposto la copertura finanziaria per un valore complessivo di 116.000 euro. "Quella del parco in via Salvo D’Acquisto – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi – è sicuramente una delle programmazioni su cui stiamo lavorando con molta attenzioneper riqualificare un’area già molto frequentata".