Capparuccia, un intervento per mettere in sicurezza marciapiedi e canaline per l’acqua

Intervento di messa in sicurezza stradale a Capparuccia, frazione di Ponzano di Fermo, con marciapiedi e canali di deflusso delle acque di superficie. L’intervento è stato finanziato attraverso fondi regionali per un valore di 108.000 euro a cui sono state aggiunte risorse del Bilancio comunale per un valore di 72.000 euro con l’intento di risolvere un problema annoso che crea disagi ai residenti. "Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi in via Molise – spiega Diego Mandolesi, vice sindaco di Ponzano – per una lunghezza di circa 200 metri. Da tempo stiamo programmando a stralci la realizzazione di marciapiedi nella frazione di Capparuccia, area residenziale che negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente ed essendo molto trafficata stiamo provvedendo alla realizzazione dei marciapiedi nelle varie zone per garantire l’incolumità dei pedoni e la sicurezza della viabilità. Questo lavoro in particolare, oltre ai marciapiedi prevede anche la creazione di canaline di raccolta dell’acqua piovana e di un collettore che raccoglierà tutto per defluire nella rete fognaria. Negli anni infatti, quando si verificano precipitazioni più intense, sono stati notati fenomeni di ristagno di acqua a causa della pioggia che scende copiosamente dalla collina.

Condizioni che creano pericolo per i mezzi in transito oltre a disagi per i residenti della zona. Il programma è quasi ultimato, provvederemo alle procedure di appalto, l’inizio dei lavori è previsto indicativamente per la primavera".

a.c.