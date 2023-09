Cappelle funerarie, scade l’asta

Concessione di cappelle funerarie, si avvicina la scadenza dell’asta. Domande entro il 2 ottobre. L’Amministrazione comunale ha emanato un avviso per ricordare che: "Sono in corso nel cimitero civico le traslazioni delle salme in deposito presso il nuovo padiglione di 72 posti recentemente completato: "Meteo permettendo, contiamo di completare l’intervento entro metà ottobre – spiega l’assessore ai servizi cimiteriali e ai lavori pubblici e viabilità nonché vice sindaco, Lauro Salvatelli, Lauro Salvatelli. Nel frattempo ci avviciniamo alla scadenza dell’avviso d’asta per la concessione di due cappelle funerarie, la numero 194 (con 12 loculi pietra lunga e 6 cenerari) e la numero 6 (con 5 loculi a pietra corta e 5 a pietra lunga)". Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune (sezione avvisi).